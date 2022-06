Bruno Barbieri 4 Hotel, lo chef stellato riparte in giro per l’Italia dal 30 giugno

Condividi su

Bruno Barbieri è in partenza con la stagione di 4 Hotel 2022 per girare l’Italia con il focus sulle più prestigiose strutture alberghiere. Data di debutto del programma tv giovedì 30 giugno 2022, trasmesso in prima serata su Sky Uno. Giunto alla sua quinta stagione, Bruno Barbieri 4 Hotel farà compagnia al pubblico televisivo durante le calde serate estive del 2022. Il format tv, prodotto e realizzato da Banijay Italia per Sky Original, si compone di 4 puntate fruibili anche on demand su Sky Go e in streaming su NOW.

Lo chef Barbieri in giro per gli hotel d’Italia

A breve ripartirà Bruno Barbieri 4 Hotel, il programma con protagonisti gli albergatori d’Italia al centro di una sfida all’ultimo granello di polvere in cui la strategia gioca un ruolo cruciale. Promuovendo i propri alberghi, i titolari sfoderano ogni arma a disposizione per battere a colpi di pulizia, servizi impeccabili, colazione doc e location fantastica gli albergatori avversari in vista della vittoria della puntata. E di un premio monetario consegnato dalle mani dello chef Barbieri. Al via giovedì 30 giugno la prima puntata della quinta stagione di 4 Hotel 2022 che andrà in onda su Sky Uno, in prime time.

In programmazione da palinsesto 4 puntate di Bruno Barbieri 4 Hotel nella cadenza settimanale del giovedì. Altre puntate in previsione da scaletta sono pronte per la trasmissione nel mese di agosto. Le località in cui faranno tappa Barbieri e i quattro albergatori di turno nella stagione in partenza sono la Sicilia, Roma, la costiera adriatica nella fascia tra la Romagna e le Marche e Ischia. Mete vacanziere chic e suggestive predilette dai turisti provenienti da ogni angolo del mondo.

Le tappe delle puntate di Bruno Barbieri 4 Hotel

Com’è nella tradizione di 4 Hotel, per ogni puntata è proposto un tema di fondo e quattro alberghi in competizione. Bruno Barbieri, accompagnato dai suoi albergatori, esplorerà i luoghi meravigliosi in cui sono situate le strutture alberghiere da loro gestite. Nel viaggio itinerante tra hotel e territorio circostante, lo chef soggiornerà negli hotel dei 4 concorrenti in gara. In Sicilia visiteranno le città di Porto Empedocle, Siracusa e Ragusa. Luoghi tanto cari al commissario Montalbano.

Nell’area tra la Romagna e le Marche, Barbieri condurrà il pubblico alla scoperta dei Bike Hotels. Strutture preferite dai viaggiatori sulle due ruote, che offrono servizi adeguati per i centauri. Nella capitale Roma, al centro della puntata il tema dei boutique hotel collocati in quattro quartieri storici romani. Ad Ischia, Barbieri e gli albergatori faranno un’esperienza di puro relax e benessere ospiti negli hotel resort grazie ai poteri benefici delle terme.

Lo schema del format tv Sky

La regola base di Bruno Barbieri 4 Hotel prevede che i quattro albergatori al centro della puntata, ospiti delle strutture degli altri concorrenti, insieme al conduttore Bruno Barbieri – che si aggiudica di norma la suite più lussuosa -, valutino ogni aspetto del fare hotellerie ad alti livelli. Ispezionano tutte le aree dell’hotel: dalla stanza – pulizia in primis – alla location, ai servizi, al ricevimento. Dopo una giornata trascorsa a passare in rassegna i servizi offerti dalla struttura ricettiva, di volta in volta optano per una lezione di equitazione, piuttosto che una seduta in palestra. Oppure per un’escursione in carrozza, una gara di canottaggio o una gita in fattoria. Si arriva a fine giornata, al momento di saggiare la comodità del letto e della quiete notturna per assicurarsi un sonno indisturbato.

Ci si ritrova tutti insieme il mattino seguente a colazione. Seduti a tavola, chef Barbieri e i tre rivali assaggiano le prelibatezze locali più ricercate, indugiando su critiche velenose. Subito dopo è il momento clou del check-out. Bruno Barbieri elenca le voci con tutti i prezzi di riferimento. E’ giunta l’ora della votazione: ognuno dei protagonisti della puntata deve assegnare un punteggio in un range da 0 a 10 sulle 5 categorie previste: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Bruno Barbieri si riserba di svelare il suo voto segreto a fine puntata e può confermare o “rivoluzionare” l’esito della votazione. L’albergatore in gara che ottiene il voto più alto è il vincitore della puntata di 4 Hotel.

La novità di Bruno Barbieri 4 Hotel 2022

Per l’edizione 2022 di 4 Hotel vi è in serbo una novità. Tematica ricorrente in tutta la stagione sarà l’ecosostenibilità. Barbieri già nelle precedenti edizioni evidenziava l’importanza del fattore rispetto per l’ambiente. Ma quest’anno sarà ancora più in risalto. Durante la permanenza nei vari hotel, lo chef stellato si sofferma con scrupolosità, sulle trasgressioni in fatto di scelte eco-compatibili. E’ previsto che il conduttore di 4 Hotel nel corso dell’ispezione delle strutture alberghiere, se noterà una cura particolare al tema sostenibilità ambientale assegnerà il suo “sigillo green“. L’intento è quello di diffondere, nel costume sociale italiano, la prassi della tutela dell’ambiente.