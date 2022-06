Chi vuole sposare mia mamma? 29 giugno diretta: prosegue il percorso di Stefania

Condividi su

Questa sera, mercoledì 29 giugno, va in onda su TV8 la seconda puntata di Chi vuole sposare mia mamma? con Caterina Balivo. Durante il corso del nuovo appuntamento si scoprirà chi tra i pretendenti rimasti sarà la scelta di Stefania. La conduttrice presenterà inoltre una nuova mamma che accompagnerà nel percorso all’interno della villa, nella conoscenza dei suoi pretendenti.

Chi vuole sposare mia mamma? 29 giugno diretta

Nella prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma? Stefania, insieme a suo figlio Giacomo, ha conosciuto i suoi sei pretendenti. Durante il percorso all’interno della villa ne ha eliminati tre, scegliendo dunque di continuare la conoscenza di Francesco, Antonio, Simone e Massimo. Nella puntata di oggi, mercoledì 29 giugno, Stefania avrà due nuovi corteggiatori e sceglierà chi tra i due potrà far parte dei suoi pretendenti.

Il primo si chiama Massimiliano, ha 51 anni, e dice di essere single per scelta. Un’affermazione che non fa di certo colpo su Stefania. E’ il turno di Alessandro di 43 anni, è un ex modello ed è anche un attore teatrale. Dichiara di essere felicemente separato da cinque anni. In pochi minuti il secondo pretendente è riuscito a far breccia nel cuore di Stefania. Si è di fatti fin da subito instaurata un’ottima intesa.

Massimiliano e Alessandro conoscono gli altri pretendenti, ma tra i due Stefania dovrà fare una scelta. Sceglie infatti di proseguire il percorso a Chi vuole sposare mia mamma? con Alessandro. Un altro pretendente dovrà lasciare la villa e sarà Giacomo questa volta a dover scegliere. Il pretendente eliminato è Antonio.

Stefania sceglie due pretendenti con cui uscire

La decisione di Giacomo ha un po’ lasciato perplessa Stefania, ma insieme alla conduttrice cercherà di capire chi tra i suoi pretendenti è davvero interessata a lei. Potrà infatti uscire con due di loro, gli altri due usciranno invece con Giacomo. Stefania sceglie Simone e Alessandro e Giacomo uscirà dunque con Massimo e Francesco.

Mentre il figlio organizza un incontro di box con i due pretendenti, la mamma chiede a Simone e Alessandro di insegnarle a giocare a biliardo. Corrado, il maggiordomo di Chi vuole sposare mia mamma? consegna una lettera da parte di Caterina a Stefania dove le comunica che dovrà scegliere con chi dei due rimanere.