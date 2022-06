Stasera in tv venerdì 1 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 1 luglio 2022. Su Raidue, il documentario Califano. Tutto in un tempo piccolo. Su Nove, il varietà I migliori Fratelli di Crozza.

Stasera in tv lunedì 1 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il game show Top Dieci. Nella seconda puntata Carlo Conti presenta la sfida tra i Laureati (Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini) e le Laureate (Anna Tatangelo, Diletta Leotta e Sabrina Salerno). Ospiti musicali, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Paolo Vallesi, Aleandro Baldi e Francesca Alotta.

Su Raidue, alle 21.20, il documentario Califano. Tutto in un tempo piccolo. Una produzione Rai Documentari dedicata a Franco Califano (1938-2013), cantautore inimitabile. Diretto da Massimo Cinque e Roberto Cipullo, il film documentario oscilla tra pubblico e privato avvalendosi degli aneddoti di Giuseppe Cruciani, dei testi interpretati da Carolina Rey e del commento musicale di Alberto Laurenti.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. I direttori delle prestigiose Accademie di Belle Arti di Bologna, Carrara, Ravenna e Venezia illustrano la didattica dell’arte, tra tradizione e innovazione. Poi Neri Marcorè presenta Millenniarts dedicato ai giovani artisti Jorit, Jago e Virginia.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Una tragedia che ha sconvolto l’Italia intera: la morte della piccola Elena Del Pozzo, di appena 5 anni, uccisa in provincia di Catania nella notte tra il 12 e il 13 giugno dalla madre Martina Patti. Dallo studio 10 di Cologno Monzese, Gianluigi Nuzzi cerca di chiarire con i suoi ospiti i tanti punti ancora controversi di questo dramma.

Su Tv8, alle 21.30, il tv giallo per la tv, del 2015, I delitti del Barlume – La briscola in cinque, con Filippo Timi. Il cadavere di una ragazzina viene trovato in un cassonetto. I sospetti della polizia cadono su due amici della vittima. Un altro caso su cui discutere per Massimo e i suoi vecchietti.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate dedicate ai migliori sketch proposti nell’ultima stagione del programma di Maurizio Crozza. Le esilaranti imitazioni del comico genovese sono sempre visibili anche in live streaming gratuito su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.20, la docu-serie Chiamatemi Tony King. Vanno in onda le tre puntate di cui è composta la docu-serie incentrata sul cantante trap napoletano transgender Tony King. Uno dei suoi singoli parla delle discriminazioni e delle difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni.

I film di questa sera venerdì 1 luglio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Tom Edmunds, Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi), con Tom Wilkinson. Talmente depresso da aver tentato dieci volte il suicidio, il giovane William (Aneurin Barnard) ingaggia il killer Leslie (Tom Wilkinson) che gli garantisce di ucciderlo entro sette giorni. Poi, però, William cambia idea e decide di rinunciare ai suoi tristi propositi: tuttavia Leslie intende mantenere l’impegno preso.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Camille Delamarre, Brick Mansions, con Paul Walker. In una Detroit in mano al crimine, il detective Damien Collier (Paul Walker) indaga sotto copertura per catturare Tremaine (RZA), boss del narcotraffico. La caccia lo condurrà nel ghetto noto come Brick Mansions: case fatiscenti con mattoni a vista occupate dai peggiori criminali della zona.

Su La7, alle 21.30, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Edward Norton, Richard Gere. Il cinico avvocato Martin Veil difende un giovane accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi a girare filmini pornografici.

20 Mediaset, Iris, La 5

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2006, di Bryan Singer, Superman returns, con Brandon Routh. Superman ritorna, il suo posto è a Metropolis. Ma Lois Lane è innamorata di un altro e Lex Luthor sta tramando per distruggere il supereroe e impadronirsi del pianeta.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Ben Affleck, Argo, con Ben Affleck. Teheran, 1979. Durante l’assalto all’ambasciata Usa, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia Tony Mendez organizza un piano per farli rientrare in patria.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2012, di Seth Gordon, Io sono tu, con Melissa McCarthy, Jason Baterman. Sandy, uomo d’affari del Colorado, scopre che una donna della Florida gli ha rubato l’identità. Si mette allora in viaggio per riprendere il controllo della sua vita.

Stasera in tv venerdì 1 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Ferzan Ozpetek, La finestra di fronte, con Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti. Giovanna, giovane moglie insoddisfatta, ha delle fantasie su Lorenzo, un inquilino del palazzo di fronte. Ma sarà l’incontro con un anziano affetto da amnesie a cambiarle la vita.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Julia Roberts, Jacob Tremblay. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Richard Kelly, The box, con James Marsden, Cameron Diaz. Una giovane coppia riceve una scatola di legno con un pulsante rosso. Se decideranno di premerlo, otterranno un milione di dollari, ma uno sconosciuto verrà ucciso.