Palinsesti Mediaset: La Talpa, nel 2023 tornerà su Canale 5 forse in contemporanea con l’Isola dei Famosi

Condividi su

Nella stagione televisiva 2022-2023, su Canale 5, ci sarà un ritorno decisamente tanto atteso: quello de La Talpa. Il reality show, versione nostrana del format belga De Mol, è andato in onda per tre edizioni, l’ultima delle quali nel 2008.

La Talpa, il programma andrà in onda per la prima volta su Canale 5

La Talpa, nella prossima stagione, andrà dunque in onda in quella che è la rete per eccellenza dei reality: Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset, dallo scorso settembre, è sempre stato trasmesso un programma di questo tipo. Da settembre a marzo è toccato al Grande Fratello Vip, che successivamente ha lasciato lo spazio a l’Isola dei Famosi.

La Talpa non sostituirà nessuno dei reality attualmente in programmazione. In autunno, infatti, andrà stabilmente in onda il GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2023, invece, dovrebbero essere trasmessi in contemporanea l’Isola e La Talpa.

La Talpa, la conferma dell’arrivo su Canale 5 attesa durante la presentazione dei palinsesti

La conferma dell’arrivo de La Talpa su Canale 5 è arrivata nella giornata di mercoledì 29 giugno. Mediaset, in tale data, ha reso noti i palinsesti dell’emittente per l’autunno 2022. Ciò che è certo, però, è che sarà prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi.

Al momento non vi è alcuna notizia in merito alla persona che condurrà il programma. Piersilvio Berlusconi, comunque, ha espresso la volontà di far guidare il reality a un volto Mediaset. Indicazione, questa, che sembrerebbe allontanare il nome di Paola Perego, conduttrice del programma in tutte e tre le edizioni disputate. La Perego, in autunno impegnata su Rai 2, ha infatti guidato il format nel 2004, nel 2005 e nel 2008. Impossibile, ad ora, conoscere pure la location: nelle edizioni andate in onda fino a questo momento, il programma si è svolto in Messico, Kenya e Sudafrica.

Come funziona il programma

L’approdo de La Talpa su Canale 5 è senza dubbio una delle novità più attese dell’intera stagione televisiva. Il programma, infatti, ha sempre ottenuto buoni dati di ascolto. La prima edizione del 2004, l’unica in onda sulla Rai (per la precisione su Rai 2), ha ottenuto una media di 4,5 milioni di telespettatori. L’ultima, trasmessa nel 2008 su Italia 1, ha invece ottenuto una media spettatori di 3,6 milioni (per una share del 18%).

Alla base del successo de La Talpa vi è sicuramente il format, che è decisamente innovativo. I protagonisti sono un gruppo di vip, tra i quali si cela proprio una talpa. Quest’ultima, durante il programma, lavorerà in incognito come sabotatore. Pubblico e telespettatori, attraverso vari meccanismi di gioco, dovranno cercare di indovinare quello che secondo loro è l’infiltrato. Quest’ultimo, dal canto suo, dovrà agire cercando di non essere scoperto.