Stasera in tv sabato 2 luglio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 2 luglio 2022. Su Raitre, il documentario Alighiero Durante, detto Dante. Su Italia 1 invece va in onda il film fantastico Transformers 3, con Shia LaBeouf.

Stasera in tv sabato 2 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il Volo – Tributo a Ennio Morricone. Rivediamo Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone nell’emozionante concerto del 5 giugno 2021 all’Arena di Verona dedicato a Ennio Morricone. In scaletta brani tratti dalle più famose colonne sonore del maestro. Tra gli altri, “L’estasi dell’oro”, “E più ti penso” e “Se”.

Su Raitre, invece, alle 21.20, il documentario Alighieri Durante, detto Dante. Le pagine più importanti della vita di Dante Alighieri, il Sommo Poeta, narrate da Alessandro Barbero. “Partecipano” Giovanni Boccaccio, Dino Compagni, Leonardo Bruni, Giovanni e Filippo Villani, interpretati da Martino Duane, Bruno Santini, Roberto Attias, Alessio Sardelli e Mirko Cardinale.

Su Rai 5, alle 21.25, il programma musicale Le Baccanti. Le Baccanti di Euripide nell’interpretazione modernissima dal regista della Compagnia Fura dels Baus, il catalano Carlus Padrissa, andata in scena al Teatro Greco di Siracusa nel 2021. Coreografie di Mireia Romero Miralles.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Rivediamo la finale dell’edizione 2020 del talent prodotto da Maria De Filippi che siede in giuria accanto a Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. In gara, tra gli altri, il mago comico Andrea Paris, il ballerino di flamenco El Yiyo, il ginnasta Kyle Cragle e la coppia di ballerini Dakota e Nadia.

Su Real Time, invece, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Lee Sutton e Rena Kiser si sono incontrati nel 2006 in un centro bariatrico dove si sono sottoposti a un intervento per perdere peso. Dopo 12 anni i due sono ingrassati di nuovo e ora hanno deciso di fare un secondo tentativo.

I film di questa sera sabato 2 luglio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2009, di Tony Scott, Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana, con John Travolta. Bernard Ryder e la sua banda prendono in ostaggio i passeggeri di un treno della metropolitana newyorkese. In cambio i criminali chiedono un ingente riscatto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di William Friedkin, Regole d’onore, con Samuel L. Jackson. Un colonnello dei marines è accusato di aver sparato su civili disarmati. In realtà, l’uomo stava proteggendo un ambasciatore, e ora è usato come capro espiatorio.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film fantastico del 2011, di Michael Bay, Transformers 3, con Shia LaBeouf. Continua anche nel terzo capitolo della saga il duello tra i robot, con i buoni Autobot che cercano di arginare l’attacco dei minacciosi Decepticon. Intanto Sam (Shia LaBeouf) vive a Washington con la sua nuova fidanzata Carly (Rosie Huntington-Whiteley), ma per loro la tranquillità dura poco.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato infatti il padre infermo e la donna che ha amato.

Tv8, 20 Mediaset, Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2011, di Neil Burger, Limitless, con Bradley Cooper, Robert De Niro. Eddie Morra, scrittore in crisi, assume una droga che esalta le capacità intellettive. In breve diventa un asso della finanza, ma iniziano a manifestarsi anche degli effetti collaterali.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film thriller del 2012, di Oliver Stone, Le belve, con Blake Lively, Taylor Kitsch. Ben e Chon coltivano la miglior marijuana della California del Sud e condividono l’amore per la bella Ophelia. Un cartello di trafficanti messicani, però, vuole costringerli a fare affari con loro.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di James Foley, L’ultimo appello, con Chris O’Donnell. A un mese dall’esecuzione capitale, l’ex affiliato al Ku Klux Klan Sam Cayhall riceve la visita del nipote Adam, avvocato deciso a salvargli la vita. Il giovane scoprirà pian piano un’altra verità.

Stasera in tv sabato 2 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Steve Antin, Burlesque, con Christina Aguilera, Cam Gigandet. Ali, una ragazza di provincia, si trasferisce a Los Angeles in cerca di successo. Grazie alla sua voce strepitosa, diventa ben presto la stella di un famoso locale di burlesque.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Paolo Sorrentino, Il divo, con Toni Servillo, Carlo Buccirosso. Un ritratto grottesco dell’onorevole Giulio Andreotti, esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Un protagonista, spesso discusso, della storia italiana del Dopoguerra.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Lola Doillon, Il viaggio di Fanny, con Léonie Souchaud. Durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, la tredicenne ebrea Fanny viene mandata in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e insieme escogitano una fuga.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico infatti che può salvare la Nazione.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, con James Stewart. Immobilizzato in casa da una frattura alla gamba, il fotoreporter L.B. Jeffries osserva dalla finestra i movimenti dei vicini. Il comportamento di uno di loro lo insospettisce.