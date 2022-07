Stasera in tv domenica 3 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 3 luglio 2022. Su Raitre, serata di viaggi con Kilimangiaro estate con Camila Raznovich. Su La7, Speciale Non è L’Arena con Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 3 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Mina Settembre, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Giorgio Pasotti. Due episodi: il primo s’intitola, “La vita è un morso”. Dopo il chiarimento con Domenico, Mina (Serena Rossi) si occupa del caso di Michele, un uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. In seguito Mina cerca di perdonare Claudio. A seguire, il secondo episodio, “Un giorno brutto”. Irene cerca insistentemente Mina: per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei.

Su Raitre, alle 21.20, serata di viaggi: Kilimangiaro estate. Proseguirà fino a domenica 21 agosto l’edizione estiva del programma di viaggi e divulgazione condotto anche quest’anno da Camila Raznovich. Tra le inviate della trasmissione ci sono anche Floriana Pastore e Maria Iodice che in ogni puntata ci portano a scoprire i luoghi più belli del Paese.

Programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Speciale Non è L’Arena. Preceduto da un’introduzione inedita di Massimo Giletti viene riproposto lo speciale andato in onda a gennaio: comprende il documentario sul boss Totò Riina “Corleone, il potere e il sangue”, un dibattito e altri servizi esclusivi.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Continuiamo a rivedere le performance più appassionanti dello show andato in onda lo scorso inverno su Sky Uno. Conduce la “veterana” Lodovica Comello, giunta alla sua sesta stagione come padrona di casa.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Rivediamo la seconda puntata dello show condotto da Elettra Lamborghini con i PanPers in onda dal Teatro Galleria di Legnano. Rivediamo, tra l’altro, Francesco Cicchella nei panni di Achille Lauro e Cesare Cremonini.

I film di questa sera domenica 3 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Alex Kendrick, Correre per ricominciare, con Alex Kendrick, Ben Davies. La vita dell’allenatore di basket John Harrison cambia quando la fabbrica della città chiude e molte famiglie emigrano. Così John deve fare i conti con nuove sfide personali e sportive.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2016, di Paolo Genovese, Perfetti sconosciuti, con Kasia Smutniak. Nel corso di una cena tra amici, la padrona di casa Eva (Kasia Smutniak) si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ognuno controllasse il contenuto del cellulare del partner. Parte così un gioco in cui tutti devono mettere il telefono sul tavolo e accettare di leggere i messaggi e le chat.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Lenny Abrahamson, Room, con Brie Larson, Jacob Tremblay. Una giovane mamma (Brie Larson) vive intrappolata in una minuscola stanza senza finestre con il figlioletto Jack (Jacob Tremblay). Sette anni prima era stata rapita mentre andava a scuola. Quando il bimbo compie cinque anni, la madre gli racconta la verità e cerca di escogitare un piano per fuggire.

Italia 1, 20 Mediaset, Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Philippe Lacheau, Supereroe per caso, con Philippe Lacheau, Julien Arruti. Cédric (Philippe Lacheau) è un attore che non riesce a sfondare, anzi inanella un fallimento dopo l’altro. Un giorno però sembra che le cose debbano cambiare: l’uomo infatti ottiene il ruolo del supereroe Batman in un’importante produzione. La sfortuna, però, non smette di perseguitarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film drammatico del 2016, di Craig Gillespie, L’ultima tempesta, con Chris Pine, Ben Foster. Una tempesta colpisce la petroliera Pendleton spezzandola in due. Mentre Ray cerca di salvare il suo equipaggio, Bernie Webber, della guardia costiera, guida la missione di soccorso.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1989, di Oliver Stone, Nato il quattro luglio, con Tom Cruise, Caroline Kava. Ron parte come volontario per il Vietnam, pieno di ideali. Rientrato in patria su una sedie a rotelle, si trova ad affrontare il penoso reinserimento in una società ansiosa di dimenticare.

Stasera in tv domenica 3 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 1986, di Tony Scott, Top Gun, con Tom Cruise. L’ambizioso Pete entra nell’accademia della Marina che istruisce i futuri piloti dei caccia da combattimento. Abilissimo ma di temperamento ribelle, il ragazzo si complica la vita innamorandosi della sua istruttrice.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Simone Aleandri, La notte più lunga dell’anno, con Ambra Angiolini. Durante il solstizio d’inverno, s’intrecciano le vicende di 4 sconosciuti: tra loro, una cubista che vorrebbe cambiare vita e un politico corrotto che sta per essere travolto da uno scandalo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2008, di Matt Reeves, Cloverfield, con Michael Stahl-David, Odette Yustman. New York: una festa tra ragazzi viene interrotta da una terrificante esplosione. Un gigantesco mostro è arrivato chissà come a Manhattan, seminando morte e distruzione.