Ballando con le stelle, indiscrezioni sul cast: papabili concorrenti Gabriel Garko e Marta Flavi

Condividi su

Dopo Iva Zanicchi, a Ballando con le stelle 2022 potrebbe arrivare Gabriel Garko. L’attore, per anni volto delle fiction Mediaset, sarebbe tra i candidati a partecipare come concorrente alla prossima edizione del talent condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle Gabriel Garko, l’attore fu tra gli ospiti della scorsa edizione

L’attore, all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, sarebbe senza dubbio un nome di peso per il programma di Rai 1. Garko, che in carriera ha pure co-condotto un’edizione del Festival di Sanremo, non ha mai partecipato come concorrente in un reality show o in un talent.

Nonostante questo, proprio un reality ha rappresentato per Garko uno spartiacque: il Grande Fratello Vip 5. Dalla casa di Cinecittà, infatti, l’attore ha deciso di fare coming out, svelando di aver avuto una lunga relazione con un uomo di nome Riccardo. Inoltre, per Gabriel Garko non sarebbe un esordio assoluto nel mondo di Ballando con le stelle: lo scorso anno, in una delle puntate,partecipò come ballerino per una notte.

Ballando con le stelle Gabriel Garko, l’indiscrezione non è stata (al momento) né confermata né smentita

Al momento, la partecipazione di Gabriel Garko a Ballando con le stelle è solo un’indiscrezione. L’attore non ha né smentito né confermato la notizia. Lo stesso hanno fatto il programma e la Rai. Quel che è certo è che Milly Carlucci è attualmente a lavoro per comporre il cast di concorrenti della prossima edizione del talent.

Ballando con le stelle 2022, infatti, partirà sabato 8 ottobre. Per la conduttrice è stata confermata la classica collocazione della prima serata del sabato. L’edizione terminerà, salvo cambiamenti di palinsesto, il 23 dicembre.

Le altre indiscrezioni sul cast

Ma le indiscrezioni inerenti il cast di Ballando con le stelle non si limitano al solo Gabriel Garko. Tra i vip pronti a mettersi alla prova come ballerini vi sarebbe Nancy Brilli. L’attrice, che in passato ha lavorato pure con Garko, in carriera ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento. Infine, tra le papabili concorrenti del talent ci sarebbe anche Marta Flavi. La conduttrice, molto popolare specie nella metà degli anni ‘90, negli ultimi anni ha trovato poco spazio nel mondo della tv.

Per quanto riguarda la giuria, a Ballando con le stelle 2022 non ci dovrebbero essere grosse novità. Tutti gli storici giurati, infatti, saranno riconfermati in blocco. Per questo motivo il pubblico ritroverà Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Con loro l’esperta di danza Carolyn Smith. Infine, dovrebbe essere riconfermata la presenza di Rossella Erra, già vista nella scorsa edizione del talent di ballo oltre che ne Il cantante mascherato.