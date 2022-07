Stasera in tv giovedì 7 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 7 luglio 2022. Su Rai 3 il documentario Il cacciatore di Nazisti. Su Italia 1 invece va in onda il telefilm FBI: Most Wanted.

Stasera in Tv giovedì 7 luglio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill. Nell’episodio Non commettere adulterio, Anna riesce attraverso il suo aiuto a far crescere la complicità tra Sergio e la piccola Ines. Nel frattempo il Maresciallo Cecchini vorrebbe abbandonare per sempre la divisa per non aver ottenuto la promozione che tanto desiderava, per dedicarsi all’attività di influencer. Don Matteo cercherà di farlo ragionare.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Summer Hits. Stefano De Martino e Andrea Delogu conducono il secondo appuntamento da Piazza del Popolo al Roma. Salgono sul palco Nek, Mika, Baby K, Boomdabash con Annalisa, Francesco Gabbani e tanti altri.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film documentario del 2022, di Raymond Ley, Il cacciatore di Nazisti. La pellicola è incentrata sulla figura di Anton Walter Freud, nipote di Sigmund Freud. Al termine della Seconda Guerra Mondiale Anton Walter Freud raggiunge la Germania in qualità di ufficiale dei servizi segreti britannici. Il suo incarico è di arrestare dei criminali che hanno condotto degli esperimenti sui bambini. A seguire, in seconda serata, la Cerimonia di Premiazione del Premio Strega 2022.

Stasera in Tv giovedì 7 luglio 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Tra i temi della puntata la tragedia di Marmolada, l’inflazione, il fenomeno delle baby gang, del nuovo aumento dei contagi per Covid.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la replica di Scherzi a Parte, con Enrico Papi. Rivediamo la puntata in cui le vittime dello scherzo sono state Eleonora Giorgi, Memo Remigi, Red Canzian e Federica Pellegrini.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio Il Confine, la Polizia Tribale recupera nella foresta al confine della Riserva Indiana dei Mohawk i resti di quattro giovani. L’FBI deve rintracciare ed arrestare due criminali convinti di dover purificare il paese dall’invasione di razze non caucasiche.

Nell’episodio Oltre le apparenze L’FBI è sulle tracce di due pregiudicati in libertà vigilata colpevoli di rapimento e duplice omicidio. Hanno cercato di fare irruzione in una villa ma non sono riusciti a trovare la quantità di denaro contante che si auguravano. Hanno inoltre rapito Amelia con la propria figlia. Ben presto la squadra di LaCroix scopre che la bambina è la figlia di uno dei criminali.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, propone il programma In Onda. Concita De Gregorio e David Parenzo si occupano dei temi più rilevanti in ambito politico, economico a livello nazionale ed internazionale commentando i fatti del giorno con ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2012, Una famiglia all’improvviso con Chris Pine. Dopo la morte del padre, Sam scopre di avere una sorella. Decide di incontrarla senza rivelare però la sua vera identità.

I film stasera su Iris, Rai Movie, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2000, La tempesta perfetta con George Clooney. Il capitano Tyne decide di uscire con il proprio peschereccio al fine di risollevare le sue sorti finanziarie. Una volta in mare aperto però si imbatte in un uragano.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2000, Under Suspicion con Morgan Freeman. Il ricco avvocato Henry Hearst deve difendersi da un’accusa molto grave, ovvero di aver violentato e poi ucciso due ragazzine. Sarà per lui sempre più complicato dimostrare la propria innocenza.

La5, alle 21.15, invece propone il film drammatico del 2000, Bounce con Ben Affleck. Buddy dona il suo biglietto aereo ad uno sconosciuto che ha urgenza di tornare da sua moglie il prima possibile. Il velivolo però precipita e quest’ultimo perde la vita. Buddy, attanagliato dai sensi di colpa, decide di conoscere la vedova.

Stasera in Tv giovedì 7 luglio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Non ci resta che il crimine con Edoardo Leo e Marco Giallini. Tre amici per sbarcare il lunario organizzano dei tour a Roma, nei luoghi simbolo della Banda Della Magliana. Ben presto però di ritrovano catapultati negli anni Ottanta dopo aver attraversato un portale temporale. Lì incontrano i membri della storica organizzazione criminale.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Ultima notte a Soho con Anya Taylor Joy. Eloise ama da sempre la moda e la musica anni Sessanta, si ritrova a vivere proprio in quel decennio. La realtà dell’epoca però non è come la immaginava.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2019, Pokemon Detective Pikachu con Justice Smith. Il giovane Tim deve occuparsi della misteriosa scomparsa del padre, il celebre detective privato Harry Goodman. Ad aiutarlo nell’impresa anche il detective Pikachu.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film avventura del 2005, The Legend of Zorro con Antonio Banderas. Zorro sta trascurando troppo la propria famiglia ed Elena ha intenzione di chiedere il divorzio. Allo stesso tempo arriva in città un aristocratico francese che si è invaghito di lei e vuole conquistarla.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 1992, Il rapporto Pellican con Julia Roberts. La giovane studentessa di legge Darby elabora la propria ipotesi per quanto riguarda l’omicidio di due giudici. Da quel momento la sua vita è in pericolo perché qualcuno vuole ucciderla.