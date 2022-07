Chi vuole sposare mia mamma? 6 luglio diretta: Maria e Carlotta sono le nuove protagoniste del dating show

Condividi su

Questa sera, mercoledì 6 luglio alle 21.30 su Tv8, va in onda il terzo appuntamento con Chi vuole sposare mia mamma? condotto da Caterina Balivo. Nella scorsa puntata Stefania e suo figlio Giacomo hanno terminato il percorso all’interno della villa. La scelta della mamma è ricaduta su Simone, ex calciatore, che è riuscito a conquistare il suo cuore. Nella puntata che andrà in onda questa sera, le nuove protagoniste del dating show saranno invece Maria Corso e sua figlia Carlotta.

Chi vuole sposare mia mamma? 6 luglio diretta

Maria Corso è la protagonista della nuova puntata del 6 luglio di Chi vuole sposare mia mamma? condotto da Caterina Balivo, in onda ogni mercoledì in prima serata su Tv8. E’ una cantante e violinista e ha preso parte in diversi programmi di Rai 1 come “Novecento” condotto da Pippo Baudo. Insieme a sua figlia Carlotta, inizierà il suo percorso all’interno della villa che la porterà – forse – verso un nuovo amore. Verrà infatti corteggiata da sei pretendenti che faranno in modo di conquistare il suo cuore.