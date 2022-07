Stasera in tv venerdì 8 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 8 luglio 2022. Su La7, Eden, programma condotto da Licia Colò. Su Nove invece va in onda il varietà I migliori Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 8 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il game show Top Dieci. Anche nella terza puntata del programma di Carlo Conti si sfidano due squadre formate da tre personaggi famosi: Le Tre Grazie (Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani) e Le Divine (Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti). Tra gli ospiti, Gianna Nannini, Fausto Leali e Ivana Spagna.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, Art Night – Il colore dei sogni. Neri Marcorè propone due documentari dedicati a due protagonisti del Surrealismo: “Joan Mirò. Il fuoco interiore”, con un’intervista a Joan Punyet Mirò, nipote dell’artista, e “Salvador Dalì. Il mestiere del genio”.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi proseguirà fino al 29 luglio. Anche stasera al centro del dibattito due casi che stanno appassionando i telespettatori: il presunto suicidio della 63enne Liliana Resinovich e la morte di Beppe Pedrazzini, il 77enne trovato cadavere in un pozzo a Toano (RE).

Su La7, invece, alle 21.15, Eden. Con competenza e passione Licia Colò guida i telespettatori alla scoperta della filosofia “green” che si propone di tutelare il futuro della Terra. Non mancano poi i servizi esclusivi che mostrano le meraviglie del nostro pianeta.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 22.00, Automobilismo: G.P. d’Austria di F1. Si disputano sul circuito di Zeltweg le prove per determinare la griglia di partenza della gara sprint di sabato, che stabilirà la pole position e le altre posizioni della corsa di domenica. Il favorito è Max Verstappen.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Un’altra serata in compagnia di Maurizio Crozza con la sua satira sul mondo della politica e con i suoi monologhi. Tra le imitazioni più amate, Matteo Salvini e Alessandro Orsini, l’opinionista che va controcorrente sulla guerra in Ucraina.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cucine da incubo Italia – “El Paso Ranch”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo torna ancora in aiuto dei ristoratori in difficoltà. Sporcizia in cucina, menù impossibili, piatti disgustosi e chef arroganti sono solo alcuni dei problemi che deve affrontare.

I film di questa sera venerdì 8 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Ben Lewin, Tutto ciò che voglio, con Dakota Fanning, Alice Eve. Wendy è affetta da autismo e ha una passione per la serie tv Star Trek. Un giorno però fugge dall’istituto in cui è in cura per partecipare a un concorso per una nuova sceneggiatura.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 1993, di Steven Spielberg, Jurassic Park, con Laura Dern, Sam Neill. Un miliardario clona il Dna dei dinosauri, facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggiore peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant e Ellie Sattler.

Stasera in tv venerdì 8 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2008, di Neil LaBute, La terrazza sul lago, con Samuel L. Jackson, Kerry Washington. Una giovane coppia mista, appena trasferitasi nella casa dei suoi sogni, viene presa di mira da un poliziotto di colore che “disapprova” la loro unione. E’ infatti l’inizio di un incubo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’avventura del 2016, di James Gray, Civiltà perduta, con Charlie Hunnam, Robert Pattinson. La vera storia dell’esploratore Percy Fawcett, scomparso in Amazzonia negli Anni 20. L’uomo era alla ricerca di un’antica civiltà, con lo scopo di fare la scoperta più grande della storia.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2021, di Antonio e Marco Manetti, Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone, Serena Rossi, Alessandro Roja. Clerville, Anni 60. Diabolik, ladro privo di scrupoli, progetta di rubare un famoso diamante rosa di proprietà di Lady Kant. Ma dovrà vedersela con l’incorruttibile ispettore Ginko.