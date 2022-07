Stasera in tv domenica 10 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 10 luglio 2022. Su Raitre, serata di viaggi con Kilimangiaro Estate, con Camila Raznovich. Su Rete 4 invece va in onda il film di Vincenzo Salemme, Una festa esagerata.

Stasera in tv domenica 10 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 2030, serata di Calcio Europeo Femminile: Francia-Italia. La nostra nazionale di calcio femminile debutta al Campidoglio europeo in corso di svolgimento in Inghilterra. Guidate dal commissario tecnico Milena Bertolini, le Azzurre scendo in campo al New York Stadium di Rotherham contro la formazione transalpina. Il torneo si concluderà il 31 luglio.

Su Raitre, invece, alle 21.20, serata di viaggi: Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich ospita la scrittrice Dacia Maraini per parlare del suo ultimo libro “Sguardo in Oriente”. I documentari sui viaggi sono dedicati ai territori del Nord dell’Australia, all’isola di Lanzarote e all’Islanda, Floriana Pastore e Maria Iodice esplorano il villaggio sommerso di Capodacqua (Foligno).

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presenta. Torna in onda, con gli ultimi aggiornamenti, lo speciale sull’omicidio di Serena Mollicone. Veronica Ruggeri parla della 18enne di Arce (Frosinone) scomparsa il 1° giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo. Secondo l’accusa la ragazza è stata uccisa da Marco Mottola nella locale caserma dei Carabinieri.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Un’altra serata in compagnia delle performance più belle della dodicesima edizione del talent. Si esibiscono tra gli altri i pattinatori acrobatici Holler e Kimberly Zavatta e la comica Giorgia Fumo. Al timone Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Terza serata in compagnia di Elettra Lamborghini e dei PanPers. Anche stasera gli artisti salgono sul palco con i loro cavali di battaglia. Tra gli altri rivediamo Barbara Foria, Valentina Persia, Antonio Ornano e Raul Cremona.

I film di questa sera domenica 10 luglio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Jung Byung-Gil, The Villainess – Professione assassina, con Kim Seo-hyeong. Sook-hee è stata educata fin dall’infanzia a divenire un’assassina d’élite. La donna deve intraprendere un violento percorso per guadagnare finalmente la propria libertà.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2019, di Charles Martin Smith, Un viaggio a quattro zampe. Belle, cane femmina da caccia, viene portata via dai suoi padroni perché ritenuta pericolosa. Percorrerà chilometri, dal Colorado all’Arizona, per ritrovare la sua amata famiglia.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film commedia del 2018, di Vincenzo Salemme, Una festa esagerata. Gennaro (Vincenzo Salemme) e Teresa Parascandolo (Tosca D’Aquino) organizzano un costosissimo party sulla loro terrazza per la festa del diciottesimo compleanno della figlia Mirea. Ma la morte improvvisa del vicino sconvolge i loro piani: come si può festeggiare con un morto sotto casa?

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Benito Zampano, Pane al limone con semi di papavero, con Elia Galera, Eva Martìn. A Valldemossa, nell’entroterra di Maiorca, Anna (Eva Martìn) e Marina (Elia Galera), due sorelle separate da adolescenti, si incontrano dopo molti anni. Le due vogliono vendere una panetteria che hanno ereditato da una misteriosa sconosciuta e capire perché sia stata lasciata proprio a loro.

20 Mediaset, Iris, La 5

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2004, di Stephen Sommers, Van Helsing, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale. XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana a eliminare il conte Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di Curtis Hanson, Il fiume della paura, con Meryl Streep. Montana, Stati Uniti. Per tentare di risolvere i propri problemi, una coppia parte per un’avventurosa gita in gommone, ma s’imbatte in due pericolosi criminali.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Joe Wright, Orgoglio e pregiudizio, con Kate Winslet. La signora Bennet cerca facoltosi mariti per le figlie senza dote. Charles s’innamora di Jane, la primogenita. La giovane Lizzie è invece attratta dal nobile Darcy.

Stasera in tv domenica 10 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Fernando Leon De Aranoa, Escobar – Il fascino del male, con Javier Bardem, Penelope Cruz. La vita del narcotrafficante Pablo Escobar: dall’ascesa nei primi Anni 80 alla lotta contro l’estradizione negli Stati Uniti, fino al rapporto con la giornalista Virginia Vallejo.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film fantastico del 2003, di Tim Burton, Big Fish – Le storie di una vita incredibile, con Ewan McGregor. Edward Bloom ha sempre raccontato la sua vita in modo esagerato, inventando storie di lupi mannari, streghe, giganti. Ma suo figlio vuol sapere la verità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2009, di Roland Emmerich, 2012, con John Cusack, Amanda Peet. Nel 2012 le potenze mondiali si preparano ad affrontare la distruzione naturale della Terra. Lo scrittore Jackson Curtis intuisce la tragedia e cerca di mettere in salvo i figli.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Giuseppe Capotondi, La tela dell’inganno, con Claes Bang. Italia. Il critico d’arte James e la bella Berenice sono invitati nella villa del collezionista d’arte Joseph Cassidy. Questi chiede a James di rubare un dipinto di un controverso artista.