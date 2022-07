Melaverde 10 luglio i due conduttori tra Slovenia e Isola d’Istria

Condividi su

Melaverde torna in video con la puntata di domenica 10 luglio. Come avviene tradizionalmente, i due conduttori on the road sono in giro per l’Italia alla scoperta delle eccellenze agricole e agroalimentari che poi presentano ai telespettatori di Canale 5. L’appuntamento è alle 11.55. Ecco dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto dopo il viaggio della scorsa settimana. Tutte le anticipazioni su una puntata che, oggi, va anche oltre i confini del nostro Paese ed eccezionalmente propone i due conduttori insieme.

Melaverde 10 luglio, in Slovenia fra Terra e Mare

Questa domenica 10 luglio, Melaverde sarà fra terra e mare alla scoperta della Slovenia.

È una nazione europea grande come una regione italiana, ma il suo territorio, le sue tradizioni e l’accoglienza del suo popolo la rendono una terra tutta da scoprire. È caratterizzata da cime oltre i 2000m, foreste, pianure e coste affacciate sul mare. Un mosaico di ambienti dove l’uomo vive a stretto contatto con la natura nel completo rispetto dell’ambiente. Per questo è considerata una tra le nazioni più green d’Europa.

Questa domenica Melaverde, fra terra e mare alla scoperta della Slovenia, presenta un percorso dove si incontrano tradizioni uniche, attività agricole e bellezze naturalistiche che racchiudono tante storie da raccontare.

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto presentano insieme

I conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto questa volta presentano insieme. Visitano, insieme ai telespettatori, il parco Nazionale del Tricorno, che prende il suo nome dalla cima più alta della nazione. Qui scopriremo i diversi ambienti e le specie che li vivono. E tra queste Melaverde del 10 luglio si sofferma sulla Lince che proprio qui, da qualche anno, rientra in un progetto di recupero.

La puntata parla poi di acqua che in Slovenia dà vita a ad un fenomeno carsico unico in Europa.

Hidding e Venuto ci faranno conoscere un villaggio di malgari transumanti e sveleranno le nuove frontiere dell’api-turismo. Si tratta una nuova forma di accoglienza slovena interamente dedicata alle api e ai loro prodotti.

Il viaggio si concluderà a Isola d’Istria dove, a questo punto, la puntata prende il mare per parlare di pesca tradizionale e di un ambiente lagunare unico che riserva molte sorprese.

Per saperne di più l’appuntamento è per domenica 10 luglio, qualche minuto prima di mezzogiorno, con una nuova puntata di Melaverde.

Il programma è fruibile anche su MediasetPlay.