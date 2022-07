Stasera in tv giovedì 21 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 21 luglio 2022. Su Rai 1 proseguono gli episodi di Don Matteo 12. Italia 1 propone invece i nuovi episodi di FBI: Most Wanted.

Stasera in Tv giovedì 21 luglio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill. Nell’episodio Non rubare Don Matteo trova il corpo di una donna senza vita. In occasione del funerale arriva a Spoleto anche la figlia sedicenne. La ragazza racconta agli inquirenti che la madre era venuta per trovare la sua gemella, che sarebbe stata rapita subito dopo la loro nascita. Presente in questo episodio anche Elena Sofia Ricci.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film thriller del 2020, Il mio amico Jeff con Audrey Dana. Dopo la morte del marito Camille e suo figlio Martin si trasferiscono in piccolo paesino della Francia. Il bambino è molto scosso per la morte del padre e fatica ad elaborare il lutto. Martin inizia a ritrovare la serenità quando conosce il compagno di scuola Jeff. Un giorno però Martin scompare misteriosamente e la madre viene a conoscenza che nell’istituto scolastico frequentato dal figlio non c’è alcun ragazzino che si chiama Jeff.

Rai 3, alle 21.25, trasmette l’opera lirica Carmen. All’Arena di Verona va in scena l’opera di Bizet nella versione di Franco Zeffirelli del 1995. Marco Armiliato dirige i protagonisti Carmen (Clementine Margaine), Don Josè (Brian Jadge). Ad accompagnare il pubblico nella visione di questo capolavoro c’è Luca Zingaretti.

Stasera in Tv giovedì 21 luglio 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Zona Bianca. Giuseppe Brindisi si occupa dei temi più importanti in temi di politica ed economia, a partire da quanto sta accadendo in queste ore al Governo. I fatti vengono commentati da ospiti in studio e in collegamento.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2019, Se mi vuoi bene con Claudio Bisio. L’avvocato Diego Anastasi ha tentato il suicidio perché sta attraverso un periodo complicato. Ad aiutarlo ad uscire dalla depressione c’è il carismatico Massimiliano che lo spinge ad impegnarsi a migliorare la vita dei propri cari. I suoi interventi a fin di bene però non faranno altro che peggiorare la situazione.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio One-Zero Lacroix e la sua squadra devono riuscire a catturare un noto serial killer, da tempo inserito nell’elenco dei ricercati, che si è macchiato di un ulteriore omicidio. Ha infatti appena ucciso anche un giovane studente del college. Nell’episodio Testa di serpente un compagno dell’esercito di Kenny è vittima di una brutale aggressione, avvenuta di notte in un parco pubblico, e finisce in coma. Dietro quanto accaduto Lacroix sospetta che ci sia una fitta rete di spacciatori.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette In Onda- Prima Serata. David Parenzo e Concita de Gregorio si occupano dei temi più caldi in materia di politica, economia ed attualità a livello nazionale e internazionale. Al centro della puntata ciò che sta accadendo in queste ore al Governo Draghi.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 1998, La Leggenda di un amore: Cindarella con Drew Barrymore. Dopo la morte del padre, la giovane Danielle si ritrova a fare i conti con i soprusi da parte dalla sua matrigna Rodmilla e le sorellastre. Nel frattempo il principe Henry è impegnato nella ricerca di una moglie per ereditare il trono.

I film stasera su Iris, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2008, Defiance- i giorni del coraggio con Daniel Craig. Anno 1941. Tuvia Bielski e i suoi fratelli decidono di fuggire dal loro paese, la Polonia, in quanto occupata dai nazisti. Si trasferiscono così in Bielorussia dove aiuteranno centinaia di ebrei a fuggire.

Italia 2, alle 21.15, invece propone il film horror del 2006, Zombies- La vendetta degli innocenti con Lori Heuring. Dopo la morte del marito Karen e le sue due figlie, Sarah ed Emma, si trasferiscono in una casa di campagna. Emma stringe amicizia con una bambina. Ancora non sanno però che quest’ ultima in realtà è uno zombie.

Stasera in Tv giovedì 21 luglio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2003, Paycheck con Ben Affleck. Un giovane informatico accetta il fatto che al termine di ogni incarico gli venga cancellata la memoria. All’ennesimo incarico si ritrova con una fidanzata, braccato da alcuni sicari e l’Fbi, che aspettano la giusta occasione.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, La scuola Cattolica con Giulio Pranno. Anno 1975. In un quartiere residenziale è stata costruita una scuola cattolica che accoglie i ragazzi provenienti dalla migliore borghesia. Un giorno però avviene un omicidio che sconvolge gli equilibri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2021, Space Jam: New Legends con LeBron James. Il figlio del campione di basket Lebron James viene rapito da Al- G Rhythm. Il padre cercherà di liberarlo contando sul supporto dei Looney Tunes che lo affiancano nella partita di basket contro i seguaci di Al-G.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film storico del 2019, Robert The Bruce con Angus Macfayden. Il guerriero Robert The Bruce trova rifugio presso una famiglia modesta. Ritroverà gradualmente il desiderio di tornare a combattere per l’indipendenza della Scozia.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film azione del 2020, Il giorno sbagliato con Russell Crowe. Rachel deve andare a lavoro ed è già in ritardo. Al semaforo si ritrova poi a discutere con uno sconosciuto. Non sa che l’altro conducente è uno psicopatico. E’ l’inizio di un incubo.