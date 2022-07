Chi vuole sposare mia mamma? 20 luglio, la nuova coppia e i primi eliminati: Patrizia, in compagnia della figlia Martina, cerca l’amore

Condividi su

Mercoledì 20 luglio, dalle ore 21:30 su TV8, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Chi vuole sposare mia mamma?. A condurre Caterina Balivo. Quest’ultima guida delle mamme single che, accompagnate dal figlio o dalla figlia, ricercano l’amore. In ogni puntata partecipano sei corteggiatori. Cinque di loro, alla fine, vengono eliminati, mentre il rimasto uscirà dalla Villa insieme alla mamma single. Le due protagoniste della serata sono Patrizia D’Angeli e sua figlia Martina.

Chi vuole sposare mia mamma? 20 luglio, inizia la puntata

Inizia la puntata del 20 luglio di Chi vuole sposare mia mamma?. Patrizia, la protagonista, ha 49 anni e viene dalla provincia di Salerno. È in compagnia della figlia Martina, 19enne. La mamma single vuole ricominciare dopo una brutta delusione avuta dall’ex marito. Il primo pretendente della serata è Davide, napoletano 42enne che lavora come montatore meccanico e che è in cerca di una persona con la quale fare una figlia. Martina indaga subito per conoscere il suo carattere.

Il secondo corteggiatore è Andrea, 53enne di Firenze. Andrea ha una figlia di 20 anni, è un progettista meccanico e ha la passione per il canto. A conferma di questo, si presenta alle due protagoniste cantando La canzone del sole di Lucio Battisti. Martina chiede al pretendente se è benestante. Il terzo spasimante di Chi vuole sposare mia mamma? del 20 luglio è Claudio, 60enne di Sestriere. Ha due figlie e possiede un negozio di motocicli. Claudio ha dimenticato di chiedere a Patrizia il nome.

Chi vuole sposare mia mamma? del 20 luglio continua con il quarto pretendente. É Simone, 41enne proveniente da Roma e proprietario di una palestra. Nella vita lavora anche come ballerino nelle discoteche.. Il quinto corteggiatore è il 59enne Roberto, che ama viaggiare e che ha un ottimo rapporto con l’ex moglie. Fatto, questo, che desta qualche perplessità di Patrizia, che teme possa divenire una presenza troppo ingombrante. Il sesto e ultimo spasimante è Christian, 38enne di Vicenza che lavora come operatore socio-sanitario.

Claudio è il primo eliminato, poi discussione tra Davide e Simone

Chi vuole sposare mia figlia? del 20 luglio continua. Patrizia e Martina, infatti, dovranno scegliere a breve il primo pretendente da eliminare. Prima, però, le due raggiungono la loro suite, dove leggono le lettere scritte dai sei corteggiatori. È il momento dell’eliminazione, che avviene con il consueto cerimoniale delle cravatte. Il primo pretendente salvo è Andrea, seguito da Davide, Roberto e Christian. L’eliminato è Claudio. Caterina Balivo svela che Simone è uno spogliarellista.

Chi vuole sposare mia mamma? del 20 luglio prosegue con il momento della prima colazione. Ci sono delle tensioni tra i cinque pretendenti: Davide e Simone, in particolare, discutono in maniera animata. I corteggiatori sono raggiunti da Martina, che svela loro di avere una grossa influenza sulla scelta della mamma. Per Patrizia è il momento della cerimonia degli abbracci. Il primo abbraccio è con Davide, che è visibilmente emozionato al punto da tremare. Il secondo abbraccio è con Christian, che però non convince Martina: “Secondo me è un po’ falso“.

Il terzo abbraccio è a opera di Andrea, che si conferma anch’esso molto emozionato. Il quarto pretendente è Roberto, che lascia qualche perplessità a Martina. Infine, Patrizia abbraccia Simone e tra i due sembra esserci molta complicità.

Chi vuole sposare mia mamma? 20 luglio, il primo appuntamento è con Christian

Chi vuole sposare mia mamma? del 20 luglio prosegue con il primo appuntamento. Patrizia sceglie di uscire con Christian. Tra i due scatta il bacio. Patrizia, poi, raggiunge tutti gli spasimanti per il momento della cena. Prima, però, Christian svela ai colleghi corteggiatori ciò che è successo durante l’appuntamento. Davide è palesemente turbato per quanto accaduto, al punto da ammettere di sentirsi “tradito“.

La puntata di Chi vuole sposare mia mamma? del 20 luglio prosegue. Il maggiordomo Corrado, infatti, invita Patrizia a raggiungere la sala da the. Qui dovrà incontrare uno spasimante scelto per lei dalla figlia Martina. Il prescelto è Andrea, che si presenta all’appuntamento in pigiama. I due si conoscono meglio, raccontandosi a vicenda le proprie storie d’amore passate.

Chi vuole sposare mia mamma? del 20 luglio continua con il momento dei massaggi. I cinque pretendenti, infatti, massaggiano Patrizia. Quest’ultima deve cercare di capire l’identità del corteggiatore dal massaggio ricevuto. La mamma, però, non ha indovinato nemmeno uno spasimante. Patrizia sceglie di uscire con l’autore dell’ultimo massaggio, che secondo lei è Andrea. In realtà, questo è Davide. I due si cimentano in un giro in tandem. Durante l’incontro, Patrizia racconta al pretendente la fine del suo matrimonio.

La seconda eliminazione

Chi vuole sposare mia mamma? del 20 luglio continua. Caterina Balivo incontra Patrizia, che racconta alla conduttrice come è andato l’appuntamento con Davide. È il momento della seconda eliminazione. Il primo spasimante salvo è scelto da Martina, che seleziona Simone. Patrizia, invece, salva Andrea, Davide e Roberto. Il secondo eliminato della serata è Christian. Termina qui la puntata: il proseguo dell’avventura è previsto per mercoledì 27 luglio.