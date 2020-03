Eccezionalmente questa sera, martedì 3 marzo, Don Matteo 12 va in onda su Rai 1 con l’episodio Non rubare. Il motivo del cambiamento di collocazione è la presenza della partita Napoli-Inter di Coppa Italia che Rai 1 segue in diretta giovedì 5 marzo.

L’appuntamento come al solito è in prima serata alle 21:25. E questa volta il prete in bicicletta si scontra con Pechino Express in onda in contemporanea su Rai 2. Inoltre sono previsti i tre talk show del martedì: Fuori dal coro su Rete 4, #cartabianca su Rai 3 e diMartedì su La7. Vedremo se anche questa volta la forza mediatica di Terence Hill riesce ad avere la meglio.

Guest star di puntata Elena Sofia Ricci. La scorsa settimana c’erano i The Jackal.

Una curiosità: questa sera si scontrano su Rai 1 e Canale 5 il sacro e il profano. Infatti la principale rete Mediaset trasmette una pellicola dall’alto tasso erotico. Si tratta di Cinquanta sfumature di nero con Dakota Johnson, Jamie Dornan e Kim Basinger.

Don Matteo 12 episodio Non rubare – trama settimo episodio

La trama del tv-movie Non rubare è incentrata sul mistero di una donna venuta a Spoleto per cercare sua figlia. In particolare Don Matteo trova una mattina il cadavere di una donna. Quando vengono avvertiti i parenti, a Spoleto arriva la figlia sedicenne Alice. Il suo compito è innanzitutto di conoscere la madre e sapere i motivi per i quali è stata uccisa.

Quando Alice viene interrogata dai carabinieri di Spoleto, racconta che la madre è giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella. La donna infatti era certa che l’altra figlia le fosse stata strappata 16 anni prima, subito dopo averla messa al mondo. Si tratta di un caso di omicidio ma che nasconde anche molti altri misteri.

Sarà Don Matteo a portarli alla luce e ad assicurare alla giustizia l’assassino della povera donna. Il prete si prenderà cura anche della sedicenne Alice che è rimasta orfana. Vedremo se riuscirà a ritrovare la sorella gemella.

Elena Sofia Ricci guest star

Ancora una guest star di puntata che questa volta è l’attrice Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto. Intanto Anna Olivieri cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio (Dario Aita). Il maresciallo Cecchini ed Elisa (Pamela Villoresi) hanno un diverbio, anche molto acceso. Infatti è arrivato a Spoleto, Eugenio Nardi il padre di Marco (Maurizio Lastrico). Si tratta di un uomo colto, molto affascinante, che ha sempre mostrato un grande interesse per la signora Elisa la madre di Anna Olivieri.

A questo punto il maresciallo Cecchini escogita un espediente per far ingelosire Elisa. Le fa credere di aver conosciuto l’attrice Elena Sofia Ricci e di aver instaurato con lei un’amicizia molto speciale.

Don Matteo 12 – il cast completo

Di seguito il cast degli attori della serie e i personaggi che interpretano