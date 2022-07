Azzurro-Storie di mare, dal 24 luglio su Rai 1 riparte il viaggio di Beppe Convertini

Condividi su

Domenica 24 luglio, dalle ore 9:30 su Rai 1, riparte il programma Azzurro-Storie di mare. Lo show, giunto alla sua seconda edizione, è condotto nuovamente da Beppe Convertini. Il programma sarà visibile anche in streaming tramite l’applicazione di Rai Play.

Azzurro-Storie di mare 24 luglio, in totale previste 8 puntate

Il programma Azzurro-Storie di mare, al via dal 24 luglio, ha fatto il suo esordio in Rai lo scorso anno. In quell’occasione, lo show fu prodotto in 4 puntate e conquistò ottimi dati di ascolto. Gli appuntamenti ottennero una media di 1,170 milioni telespettatori, per una share del 18,98%.

Grazie a questo successo, Azzurro-Storie di mare, per la sua seconda stagione, raddoppia gli appuntamenti. Beppe Convertini, infatti, guida il viaggio tra i mari italiani per otto diversi appuntamenti, in onda ogni domenica.

Oltre che conduttore, Beppe Convertini è anche tra gli ideatori del format. Con lui Daniele Petirro, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli. La regia è di Daniele Carminati, mentre la scrittura è curata da Sacha Lunatici, Raffaella De Gregorio e Susanna Lasconi. Con loro hanno collaborato Simona Cangelosi ed Erica Gallesi. La produzione, infine, della Showlab insieme all’Arma dei Carabinieri, 4Elements Association e il CNR.

Azzurro-Storie di mare 24 luglio, il programma dedicato alle bellezze del mare

La seconda stagione di Azzurro-Storie di mare, al via dal 24 luglio, prende spunto dal decennio che l’ONU ha dedicato alle scienze oceaniche. Convertini, nel corso delle varie puntate, effettua un viaggio alla scoperta delle coste più belle del nostro paese. Durante le tappe va alla scoperta del mare, analizzandone i delicati meccanismi che garantiscono il mantenimento della biodiversità.

Durante Azzurro-Storie di mare vengono raccolte le vicende di coloro che, quotidianamente, vivono il mare e lavorano per difenderlo. Storie che promettono di essere emozionanti e che trasmettono a chi le ascolta l’amore e il rispetto verso l’ecosistema marino.

Le varie tappe e gli ospiti

Numerose le località toccate durante Azzurro-Storie di mare. Beppe Convertini parte dalla Puglia, per dedicare poi numerose attenzioni alla Campania. Qui, oltre che raccontare Napoli, ci si concentra sulle isole di Ischia, Capri e Procida. Infine, il viaggio raggiunge la Toscana e la Sardegna.

Durante le tappe di Azzurro-Storie di mare, in onda dal 24 luglio, Beppe Convertini è accompagnato da ospiti vip. In Puglia, in particolare, è presente l’attore Michele Placido. In Sardegna è centrale la musica grazie ai Tazenda, mentre per la Toscana è coinvolta Drusilla Foer, tra i personaggi rivelazione del 2022. A Procida, invece, Convertini è affiancato da Maurizio Aiello. Ischia e Capri, infine, hanno come accompagnatori lo scrittore Maurizio De Giovanni e il cantautore Peppino Di Capri.