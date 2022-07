Stasera in tv domenica 24 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 24 luglio 2022. Su Raitre, serata di viaggi con Kilimangiaro estate in compagnia di Camila Raznovich. Su Nove, il comedy show Only Fun – Comico show condotto da Elettra Lamborghini.

Stasera in tv domenica 24 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La dama velata, con Miriam Leone, Lino Guanciale. Due episodi: il primo s’intitola, Le radici spezzate. Trento, primi del ‘900: l’aristocratica Clara Grandi (Miriam Leone), orfana di madre, è cresciuta in una famiglia di contadini dopo essere stata rifiutata dal padre, che ora ha deciso di darla in sposa a Guido (Lino Guanciale), un conte donnaiolo. A seguire, il secondo episodio, Nella casa paterna. Clara decide di scappare con Matteo, ma la notte designata per la fuga un imprevisto impedisce all’amico di presentarsi all’appuntamento.

Su Raitre, invece, alle 21.20, serata di viaggi con Kilimangiaro estate. Un’altra serata in compagnia di Camila Raznovich, che propone documentari e interviste agli ospiti in studio su temi legati alla natura e alla scienza. Tra gli appuntamenti fissi quello con Floriana Pastore e Maria Iodice che stasera percorrono il ponte tibetano che si trova a Castelsaraceno, in Basilicata.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano. Rivediamo lo speciale in cui Veronica Ruggeri approfondisce la vicenda di Paola Catanzaro, l’ex mistico Paolo che diceva di essere in contatto con la Madonna. Per assistere ai suoi presunti miracoli molti seguaci si sarebbero rovinati. Lo scorso 6 febbraio è stata condannata a 6 anni e mezzo di carcere.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Riviviamo l’undicesima edizione dello show, trasmesso su Sky Uno nel 2021 e vinto dal mago Stefano Bronzato. Conduce Lodovica Comello; in giuria ci sono Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico show. Si concludono le repliche dello show condotto da Elettra Lamborghini con Andrea Pisani e Luca Peracino, ovvero i PanPers. Tra gli artisti che si alternano sul palco: Alessandro Bianchi, Alberto Farina, Barbara Foria e Gianluca De Angelis.

I film di questa sera domenica 24 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Sean McNamara, Una stagione da ricordare, con Erin Moriarty, Helen Hunt. Dopo la tragica morte della pallavolista Caroline, le sue compagne di squadra sono sconfortate. Grazie al sostegno dell’allenatrice Kathy, troveranno la forza di vincere il campionato.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Alex Ranarivelo, The Ride – Storia di un campione, con Shane Graham, Ludacris. Reduce da un’infanzia drammatica e da un periodo in un centro di detenzione minorile, John (Shane Graham) rinasce quando viene adottato. Incoraggiato dal padre, che gli regala una bicicletta da ciclocross, il ragazzo dimostra uno straordinario talento e diventa un campione della specialità BMX.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2008, di Justin Chadwick, L’altra donna del re, con Scarlett Johansson, Natalie Portman. Spinte dal padre, le sorelle Anna e Maria Bolena si trasferiscono alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra. Il loro compito è sedurre il re per ottenere benefici per la loro famiglia.

Stasera in tv domenica 24 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Sam Mendes, American Beauty, con Mena Suvari, Kevin Spacey. Il giornalista quarantenne Lester Burnham, insoddisfatto della sua vita, perde la testa per Angela, un’adolescente inquieta compagna di scuola di sua figlia Jane.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film commedia del 2021, di P. Randi, La Befana vien di notte 2 – Le origini, con Monica Bellucci. XVIII secolo. La piccola Paola si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis. Ma l’aiuto di Dolores, una strega buona, salva Paola da un rogo già acceso.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Isaac Florentine, Close Range, con Scott Adkins, Nick Chinlund. L’ex militare Colton MacReady combatte con tutte le sue forze per salvare la famiglia, minacciata da un gruppo di narcotrafficanti appoggiati dallo sceriffo locale.