Stasera in tv sabato 23 luglio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 23 luglio 2022. Su Raitre, serata di prosa con La fabbrica del mondo con Marco Paolini e Telmo Pievani. Su Real Time invece va in onda il talk show Seconda vita.

Stasera in tv sabato 23 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, il talent The Voice Senior. Anche stasera rivediamo le Blind Audition della seconda stagione del talent di Antonella Clerici dedicato ai cantanti over 60. I coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti hanno la possibilità di scegliere i componenti delle loro squadre. Rivediamo, tra gli altri, Roberto Barocelli.

Su Raidue, alle 20.50, Calcio Europeo Femminile: Quarti di finale. Il New York Stadium di Rotherham ospita l’ultimo dei quarti di finale: vedremo in campo la Francia, vincitrice del girone comprendente l’Italia, contro la seconda classificata del gruppo C, che comprende Olanda, Svezia, Portogallo e Svizzera. Le semifinali si giocheranno il 26 e il 27 luglio, la finale il 31 luglio.

Su Raitre, invece, alle 21.20, serata di prosa: La fabbrica del mondo. Marco Paolini e Telmo Pievani ospitano, tra gli altri, Andri Snaer Magnason, scrittore e attivista islandese che affronta il tema della difficoltà di prendere coscienza della crisi climatica. Poi, spazio all’esploratore Alex Bellini che, tra le sue tante avventure, ha navigato i fiumi più inquinati del mondo.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Elena. Lo spettacolo messo in scena da Davide Livermore nel 2019 nell’ambito del 55° Festival del Teatro Greco di Siracusa. Tra musica, danza, parole e immagini digitali, riflessi di luce e proiezioni, Laura Marinoni interpreta Elena.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Nuova serata in compagnia dell’ottava edizione del programma condotto da Gerry Scotti. Uomini e donne sfidano sé stessi per entrare nel Guinness. Tra i record assegnati c’è anche quello di Scotti, che è il conduttore che ha presentato più puntate in assoluto al mondo di “Chi vuol essere milionario?”.

Su Real Time, invece, alle 21.20, la 4° puntata del talk show Seconda vita. Tutti meritano un’altra possibilità. Gabriele Parpiglia intervista alcuni personaggi più o meno famosi che hanno saputo costruire una nuova esistenza. Questa settimana si raccontano Sonia Bruganelli, Aurora Celli ed Henry’s Corner, alias Enrico.

I film di questa sera sabato 23 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1999, di Jon Amiel, Entrapment, con Catherine Zeta-Jones, Sean Connery. McDougal, specializzato nel furto di opere d’arte, è sospettato di aver rubato un Rembrandt. L’assicurazione gli mette alle costole la sua agente migliore, la bella Virginia.

Su La7, invece, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di John Dahi, Il giocatore, con Matt Damon, Edward Norton, John Turturro, Paul Cicero. Mike sta cercando di cambiare vita e smettere con il gioco d’azzardo. Ma quando un amico uscito di prigione ha bisogno del suo aiuto, torna al tavolo verde.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Courtney Solomon, Getaway – Via di fuga, con Selena Gomez, Ethan Hawke. Per salvare la vita della moglie, rapita da un misterioso criminale, l’ex pilota Brent Magna deve affrontare una sfida disperata contro il tempo. Lo aiuterà infatti una giovane hacker.

Stasera in tv sabato 23 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Will Gluck, Amici di letto, con Justin Timberlake, Mila Kunis. Jamie e Dylan, entrambi single, si ritrovano a lavorare insieme in una redazione. Tra i due nasce un’amicizia, che sfocia con il tempo in una forte attrazione fisica; l’amore è dietro l’angolo.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Alan Taylor, I molti santi del New Jersey, con Michael Gandolfini, Ray Liotta. Anni 60. A Newark scoppiano le rivolte tra italoamericani e afroamericani mentre il giovane Tony Soprano apprende dal suo mentore, Dickie Moltisanti, le prime lezioni di “malavita”.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Billy Ray, Breach – L’infiltrato, con Ryan Phillippe, Dennis Haysbert. Un giovane agente dell’Fbi viene messo alle costole di un suo superiore, sospettato di vendere segreti ai russi. Ma l’uomo è un asso duro e infatti incastrarlo non è facile.