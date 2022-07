Linea Blu 23 luglio: Donatella Bianchi in Costa Smeralda

Condividi su

Sabato 23 luglio va in onda una nuova puntata di Linea Blu su Rai 1. Alla conduzione Donatella Bianchi con la partecipazione di Fabio Gallo. L’appuntamento è alle ore 14:00 dopo il telegiornale.

La scorsa settimana la conduttrice aveva raggiunto la Valle D’Aosta per intervistare anche Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017 con il romanzo Le otto montagne. Oggi invece si sposta nel nord della Sardegna per visitare la Costa Smeralda e all’arcipelago della Maddalena.

Linea Blu 23 luglio, Sardegna, arcipelago della Maddalena

Nella puntata del 23 luglio Donatella Bianchi torna in Sardegna per perlustrare la zona settentrionale dell’isola. Tra le tappe del suo viaggio anche la Costa Smeralda e le isole che appartengono all’arcipelago della Maddalena. La conduttrice mostra i telespettatori i luoghi più suggestivi e affascinanti del Mediterraneo che sono caratterizzati da particolari graniti che sono stati scolpiti dal vento. Ma anche da meravigliose acque limpide e cristalline.

Il suo viaggio inizia dalle spiagge di contenute dimensioni dell’arcipelago che sono però considerate dei veri patrimoni da salvaguardare. Ha scelto infatti di raggiungere L’isola di Caprera, con i suoi 150 abitanti e 16 km² di superficie, e Budelli, che fino allo scorso anno era popolata da un solo abitante, Mauro Morandi. L’eremita infatti dopo oltre 32 anni ha deciso di abbandonare l’isola per trasferirsi in un piccolo appartamento alla Maddalena.

In programma per Donatella Bianchi anche una visita all‘Isola Santa Maria, una delle più piccole dell’arcipelago, nei pressi delle Bocche di Bonifacio. Quasi completamente disabitata d’inverno, è in parte ripopolata nel periodo estivo.

Tutte queste isole, quasi del tutto incontaminate, presentano una cospicua varietà di flora e fauna. I visitatori possono infatti ammirare piante ed alberi come ginepri, mirti, ginestre, filiree ed altre specie. Ma anche cernie, capodogli, spigole, orate, dentici che nuotano nelle acque di questo arcipelago e che si lasciano riprendere, senza timore, dalle telecamere dei sub.

Linea Blu, Costa Smeralda

Donatella Bianchi nella puntata in onda oggi, sabato 23 luglio, arriva anche in Costa Smeralda, una delle mete preferite dai Vip. Per tale ragione è ormai considerata un luogo simbolo delle vacanze estive del jetset anche internazionale. Questo tratto costiero, che si estende per 55 chilometri, compie 60 anni.

Il 14 marzo 1962 infatti fu il principe Karim Aga Khan, insieme a 5 soci, a costituire il Consorzio Costa Smeralda con l’intento di tutelare natura e tradizioni del territorio. Il tutto con la garanzia di uno sviluppo urbanistico, architettonico e territoriale sostenibile.

Questa settimana Fabio Gallo raggiunge invece Santa Maria Navarrese, frazione del Comune di Baunei in provincia di Nuoro. Si trova qui per raccontare ai telespettatori un’imprenditoria tutta al femminile.