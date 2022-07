Stasera in tv giovedì 28 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 28 luglio 2022. Su Canale 5 va in onda il film commedia Scappo a casa con Aldo Baglio. Su La7 invece un nuovo appuntamento di In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio.

Stasera in Tv giovedì 23 giugno 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill.Una donna viene ritrovata in fin di vita. La figlia riferisce agli inquirenti che sarebbe stato Don Matteo ad aggredirla, che lei sostiene essere anche suo padre. A sorpresa il sacerdote però decide di non difendersi chiudendosi in un assoluto silenzio. Saranno Anna e il maresciallo Cecchini a lottare per dimostrare la sua innocenza.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Tim Summer Hits. Andrea Delogu e Stefano De Martino conducono il nuovo appuntamento della kermesse musicale da Piazzale Fellini di Rimini. Salgono sul palco Valerio Lundini e I Vazzanikki, Francesca Michielin, Olly, Willie Peyote, Priestess, Francesco Renga, Rkomi e tanti altri.

Rai 3, alle 21.25, trasmette La Traviata. Dall’Arena di Verona Luca Zingaretti accompagna i telespettatori nell’opera lirica di Giuseppe Verdi. Tra gli interpreti Nina Minasyan e Vladimir Stoyanov.

Stasera in Tv giovedì 28 luglio 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Zona Bianca. Giuseppe Brindisi si occupa dei furbetti del reddito di cittadinanza, del decreto Aiuti bis e dei no-vax. Propone anche dei documenti inediti sul caso di Diana. Tra gli ospiti Silvio Berlusconi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2009, Scappo a casa con Aldo Baglio. Il meccanico Michele vuole ostentare una vita che non ha, pensa solo alla bella vita e alle donne. Quando però durante un viaggio a Budapest viene derubato, sarà scambiato dalla Polizia per un clandestino. Si ritrova così costretto ad affrontare mille peripezie.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio L’Angelo vendicatore La squadra di Lacroix deve riuscire a catturare una insegnante di musica che ha commesso due omicidi per vendicare una sua allieva che è stata barbaramente uccisa dal proprio fidanzato.

Nell’episodio L’Eroe Un agente di polizia spara ad un uomo di colore. Viene poi a sua volta ucciso durante una colluttazione da un uomo che ha anche riportato la scritta assassino sulla sua macchina. La squadra di Lacroix indaga.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette In Onda. David Parenzo e Concita De Gregorio affrontano i temi più importanti in campo di politica ed economia. Tra i temi la campagna elettorale in vista del 25 settembre.

Nove, alle 21.25, propone il film commedia del 2005, Hitch- Lui sì che capisce le donne con Will Smith. Alex Hitchens ha un mestiere molto particolare. Aiuta infatti i suoi clienti a conquistare le donne. Tutto si complica quando incontra la bella Sara di cui si innamora.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film fantascienza del 1995, Waterworld con Kevin Costner. IN un futuro apocalittico, il pianeta terra viene quasi completamente sommerso dalle acque. Un avventuriero, con l’aiuto di una donna e della propria figlia, cercherà di trovare la terraferma per riuscire a sopravvivere.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film azione del 1992, Trappola in alto mare con Steven Seagal. Un gruppo di terroristi prende possesso della corazzata Missouri e del suo arsenale nucleare. Il cuoco di bordo Casey, anche ex Navy Seal, farà di tutto per fermarli.

Italia 2, alle 21.15, invece propone il film horror del 2003, The era of vampires con Michael Chow Man Kin. Cina XIX secolo. Alcuni esperti di arti marziali decidono di unire le forze per riuscire a rintracciare delle mostruose creature che da tempo minacciano i villaggi della zona. L’impresa sarà più complicata del previsto. s

Stasera in Tv giovedì 28 luglio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2015, Pixels con Kevin James. Una specie aliena ha attaccato la Terra utilizzando dei videogiochi come modelli per i loro agguati. Il presidente Cooper decide di affidare all’ex campione di videogame Sam Brenner di salvare il pianeta.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 2021, Scompartimento n°6 con Seidi Haarla. Laura dopo aver scelto di interrompere la propria storia d’amore, compra un biglietto per il treno diretto a Murmask. Una volta raggiunto il proprio scompartimento scopre che dovrà dividerlo con un minatore russo. La convivenza forzata finirà per avvicinarli.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2010, Legendary- Il giorno del riscatto con Devon Graye. L’adolescente Cal sceglie di entrare a far parte del team di wrestling seguendo le orme del padre e del fratello Mike. Con tale decisione Cal riuscirà anche a far riavvicinare Mike alla loro madre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film avventura del 2007, Pathfinder- la leggenda del guerriero vichingo con Karl Urban. Il giovane vichingo Ghost riesce miracolosamente a sopravvivere dopo un naufragio e viene accolto e cresciuto dai Pellerossa. Tutto cambia quando un gruppo di Vichinghi decide di prendere d’assalto il villaggio.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film fantascienza del 2021, Resident Evil: Welcome to Raccoon City con Kaya Scodelario. Claire, una dei pochi sopravvissuti, vuole indagare sulle attività della Umbrella Corporation che vuole chiudere la propria sede in città. Ben presto si ritrova a dover affrontare un gruppo di Zombie.