Stasera in tv domenica 31 luglio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 31 luglio 2022. Su Raitre serata di viaggi con Kilimangiaro estate con Camila Raznovich. Su Nove, serata di prosa con Terrybilmente divagante, con Teresa Mannino.

Stasera in tv domenica 31 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La dama velata, con Miriam Leone e Lino Guanciale. Due episodi: il primo s’intitola, “Le radici spezzate”. Trento, primi del ‘900: l’aristocratica Clara Grandi (Miriam Leone), orfana di madre, è cresciuta in una famiglia di contadini dopo essere stata rifiutata dal padre, che ora ha deciso di darla in sposa a Guido Fossà, un conte donnaiolo. A seguire, “Nella casa paterna”. Clara decide di scappare con Matteo, ma la notte designata per la fuga un imprevisto impedisce all’amico di presentarsi all’appuntamento.

Su Raitre, invece, alle 21.25, serata di viaggi con Kilimangiaro estate. Tra le novità di questa edizione del longevo programma di Camila Raznovich c’è lo spazio dei viaggiatori affidato a Floriana Pastore e Maria Iodice, autrici prestate alla telecamera, che oltre a svelarci posti poco noti dai quattro angoli della Terra, fanno delle esperienze in prima persona.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano. Anche stasera viene riproposto uno speciale realizzato dagli inviati di Davide Parenti. Rivediamo l’inchiesta di Giulio Golia sulla tragica vicenda di Gianmarco Pozzi, campione di kickboxing trovato morto a 28 anni all’isola di Ponza il 9 agosto 2020. Il giovane lavorava come buttafuori in un locale.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Un’altra serata in compagnia delle performance più belle dell’undicesima edizione del talent. Come il mago Stefano Bronzato, le ballerine Black Widow e il cantante lirico David Mazzoni. Al timone ritroviamo Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa con Terrybilmente divagante. Rivediamo lo show teatrale di Teresa Mannino. Lo spettacolo è stato portato in tour per l’Italia nel 2012. La protagonista racconta di sé, della vita a Milano e nella sua Palermo e soprattutto delle differenze tra uomini e donne.

I film di questa sera domenica 31 luglio 2022

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Johanne Helgeland, The Crossing, con Anna Sofie Skarholt. Nel Natale del ’42 i genitori della piccola Gerda (Anna Sofie Skarholt), due resistenti norvegesi, vengono arrestati. La bimba e il fratello Otto rimangono da soli a badare a sé stessi. Poco tempo dopo, scoprono che in un armadio nel seminterrato della loro casa si nascondono due bambini ebrei.

Su 20 Mediaset,invece, alle 21.05, il film commedia del 2017, di Alexander Payne, Downsizing – Vivere alla grande, con Kristen Wiig, Matt Damon. Paul e Audrey, coniugi in cerca di un futuro migliore, accettano di farsi rimpicciolire per andare a vivere in una cittadina in miniatura. All’ultimo momento, però, lei rinuncia.

Stasera in tv domenica 31 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2018, di Drew Pearce, Hotel Artemis, con Jodie Foster, Sterling K. Brown. Quattro uomini assaltano una banca, ma il colpo va male. Il capo infatti si è ferito gravemente. L’unica soluzione è portarlo all’Hotel Artemis, un costoso ospedale privato per criminali.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film commedia del 2021 di Louis Garrel, La crociata, con Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel. Abel e Marianne scoprono che il figlio Joseph ha venduto degli oggetti costosi prelevati di nascosto in casa. Cosa ha in mente? Finanziare un progetto ecologista con i coetanei.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Jonathan Liebesman, Tartarughe Ninja, con Raffaello. New York è terrorizzata dal malvagio Schredder. Le tartarughe ninja Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello e la reporter April cercano di sventare i suoi loschi piani.