Stasera in tv sabato 6 agosto 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 6 agosto 2022. Su Raitre, il film western Per qualche dollaro in più. Su Tv8 invece va in onda il film di fantascienza Godzilla.

Stasera in tv sabato 6 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Nella quinta puntata delle audizioni al buio prosegue la formazione delle squadre. Tra i cantanti del team di Clementino c’è Stefano Nosei, cabarettista famoso negli Anni 90 per le sue divertenti parodie di grandi successi del passato. Tra i talenti di Loredana Bertè, troviamo Stefano Costa e Marco Rea.

Su Raidue, invece, alle 21.05, l’attualità con Tg Post Speciale. Anche stasera la rubrica quotidiana di approfondimenti del Tg2 si allunga fino alle 23 per raccontare la campagna elettorale con i rappresentanti dei principali schieramenti in campo, dalla sinistra alla destra passando per il centro. In studio con i suoi giornalisti c’è sempre il direttore Gennaro Sangiuliano.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Cyrano de Bergerac. Il capolavoro di Edmond Rostand portato in scena e interpretato da Alessandro Preziosi nel 2013 al Teatro Quirino-Vittorio Gassman di Roma. Fra gli altri, nel cast, Veronica Visentin, Massimo Zordan ed Emiliano Masala.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Amaurys Pérez è l’ospite sportivo della serata. L’ex campione di pallanuoto di origine cubana, oggi allenatore e personaggio tv, oltre ad essere intervistato da Gerry Scotti deve cimentarsi in una prova bizzarra e buffa: far scoppiare con la bocca il maggior numero di palloncini pieni d’acqua.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. I fratelli Steve e Justin Assanti, reduci da un’infanzia dolorosa, pesano rispettivamente 360 e 270 chili. Il padre, disperato, decide di attraversare il paese per accompagnarli dal dottor Nowzaradan nella speranza di salvare le loro vite.

I film di questa sera sabato 6 agosto 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film western del 1965, di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood. Joe il Monco (Clint Eastwood) e il colonnello Mortimer sono due infallibili pistoleri che si uniscono per dare la caccia a El Indio, un bandito messicano evaso dal carcere. Il primo è attirato dalla ricchissima taglia sulla testa del fuggiasco, il secondo ha un motivo personale per volerlo morto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1999, di John McTiernan, Gioco a due, con Pierce Brosnan, Rene Russo. Il miliardario Thomas Crown ruba un quadro dal Metropolitan di New York. Catherine Banning, investigatrice dell’assicurazione, cerca di incastrarlo ma s’innamora di lui.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1979, di Michele Lupo, Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, con Bud Spencer, Raimund Harmstorf. A Newman, un paesino della Georgia, si verifica un blackout elettrico. Lo sceriffo Scott Hall (Bud Spencer) indaga e si imbatte in un ragazzino che afferma di chiamarsi H7-25 e di provenire dalla costellazione di Vega. Lo sceriffo non gli crede, ma il piccolo dimostra di possedere poteri sovrannaturali.

La7, Tv8, Iris

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ron Howard, A Beautiful Mind, con Russell Crowe, Jennifer Connelly. Nel 1947 il matematico John Nash elabora una teoria rivoluzionaria ed entra al Mit, ma la sua salute mentale è in pericolo. Ispirato alla vita del Premio Nobel per l’economia 1994.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film di fantascienza del 1998, di Roland Emmerich, Godzilla, con Matthew Broderick. Lo scienziato Nick Totopoulos viene convocato per un’emergenza: un mostro preistorico è stato risvegliato da sperimenti nucleari. La creatura, chiamata Godzilla, si sta dirigendo verso Manhattan.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 2018, di Per Fly, Giochi di potere, con Theo James, Jacqueline Bisset. Michael, giovane programmatore e coordinatore, ottiene un lavoro presso le Nazioni Unite. Sotto l’ala protettiva del suo mentore, Michael raggiunge il successo, ma ben presto le cose cambiano.

Stasera in tv sabato 6 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2011, di Neil Burger, Limitless, con Bradley Cooper, Robert De Niro. Eddie Morra, scrittore in crisi, assume una droga che esalta le capacità intellettive. In breve diventa un asso della finanza, ma iniziano a manifestarsi anche degli effetti collaterali.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film commedia del 2008, di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti, con Isabella Ragonese. La neolaureata Marta trova un lavoro nel call center di un’azienda che vende depuratori per l’acqua. Ma tutti i suoi progetti si scontrano con la cruda realtà del precariato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Will Gluck, Peter Rabbit. Peter Rabbit e le sue sorelle vivono rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor. Quando quest’ultimo muore, i conigli credono di poter mettere le zampe sul suo prezioso orto, ma così non sarà.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per sopravvivere alle ostilità degli altri detenuti, si unisce alla gang della Fratellanza ariana.