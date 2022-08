Stasera in tv giovedì 11 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 11 agosto 2022. Rai 3 trasmette La Grande Storia. Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Zona Bianca.

Stasera in Tv giovedì 11 agosto 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill. Nell’episodio Non desiderare la roba d’altri Il cadavere di una donna viene rinvenuto in casa di Sergio. Anna crede nell’ innocenza del ragazzo, ma il pm Nardi non è del tutto convinto dal suo alibi. Nel frattempo Don Matteo potrebbe diventare cardinale e sarebbe obbligato a lasciare Spoleto: Cecchini, Natalina e Pippo desiderano che Don Matteo rimanga con loro.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda The Best Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu. Rivediamo alcuni momenti della kermesse musicale estiva che si è conclusa la scorsa settimana.

Rai 3, alle 21.25, trasmette La Grande Storia. Paolo Mieli si occupa dell’ultimo anno del Terzo Reich, dalle truppe anglo-americane che liberano Parigi, all’Armata Rossa che avanza lungo 2.400 km del fronte orientale.

Stasera in Tv giovedì 11 agosto 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Zona Bianca. Giuseppe Brindisi si occupa delle alleanze politiche in vista delle prossime elezioni, in programma il 25 settembre, i rincari delle bollette e dei beni di consumo, le possibili misure anti covid per il periodo autunnale. Tra gli ospiti Carlo Calenda, Al Bano, Maria Rita Gismondo e Fabrizio Pregliasco.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2018, Tu mi nascondi qualcosa con Giuseppe Battiston. Valeria è un’investigatrice un po’ distratta. Un giorno rivela ad uno dei propri cliente, Francesco, che sua moglie ha una relazione extraconiugale. Valeria però ha pedinato la persona sbagliata. La loro vicenda si intreccia con quella di Alberto, che ha perso la memoria in un incidente stradale.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio L’Infiltrato La squadra di LaCroix collabora con la Fugitive Task Force per riuscire a fermare un agente della DEA, che vive nel Tennessee. Secondo i loro sospetti dovrebbe essere diventato un infiltrato. Le indagini li condurranno a scoprire un traffico di droga.

Nell’episodio Oltre l’apparenza Gli agenti devono dare la caccia ad un uomo che sarebbe coinvolto in un giro di traffico sessuale. Nel corso delle ricerche scopriranno altre inquietanti verità.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile. Come accade in ogni appuntamento i conduttori con l’ausilio di ospiti in studio e in collegamento commentano i fatti più importanti di politica, economia e attualità.

Nove, alle 21.25, trasmette il film azione del 2008, Ip Man con Donnie Yen. Il campione di arti marziali Ip Man è diventato il vanto della città di Foshan, in Cina. Si ritrova ad entrare in azione quando il generale giapponese Miura inizia a seminare il terrore in città con le sue truppe.

I film stasera su Iris, La 5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2001, D-Tox con Sylvester Stallone. L’agente dell’FBI Jack Malloy viene ricoverato in un centro di disintossicazione. Decide di tornare in azione quando si rende conto che un assassino sta uccidendo, uno dopo l’altro, tutti i pazienti della struttura.

La 5, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2018, Questione di tempismo con Michèle Laroque. Angela è stata lasciata dal marito il giorno della vigilia di Natale. Tornata di nuovo single decide di riprendere in mano la propria vita. Il percorso però sarà più complicato delle previsioni.

Stasera in Tv giovedì 11 agosto 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2015, Kickboxer- La vendetta del guerriero con Alain Moussi. Il fratello di Kurt è morto durante un incontro clandestino di kickboxer a Bangkok. Per vendicare la sua morte Kurt vuole sfidare il suo avversario.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 1998, Patch Adams con Robin Williams. La pellicola racconta la storia vera di Patch Adams che negli Anni Settanta ebbe l’idea di realizzare una terapia sulla risata. Aprì infatti un istituto di cura dove curava i pazienti anche il sorriso.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2003, Caterina va in città con Alice Teghil. La tredicenne Caterina arriva a Roma con la sua famiglia. Il padre la obbliga a frequentare delle coetanee ricche in modo che le sue amicizie possano giovare anche a lui.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film spionaggio del 2014, The november man con Pierce Brosnan. Peter Deveraux, ex agente della Cia, ha scelto di trasferirsi in Svizzera, in esilio. Un giorno però decide di tornare in azione per proteggere una testimone, Alice Fournier.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2016, Manhattan Nocture con Adrien Brody. Una giovane donna convince il giornalista Porter Wren ad indagare sulla misteriosa morte del marito. Porter accetta di aiutare la sconosciuta ma ben presto dovrà fare i conti con inquietanti verità.