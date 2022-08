Sex Education 4, sarà rivoluzione nel cast: quattro personaggi lasciano la serie

Condividi su

Tra le serie tv in uscita nei prossimi mesi, Sex Education 4 è senza alcun dubbio una delle più attese. Il prodotto seriale, infatti, è tra i titoli di punta di Netflix, dove ha esordito nel 2019.

Sex Education 4, possibile l’uscita nel 2023

Al momento, l’emittente OTT non ha rilasciato nessuna informazione ufficiale su Sex Education 4. Inizialmente, le indiscrezioni volevano le nuove puntate della serie disponibili già nel settembre del 2022. Tuttavia, tale data certamente slitterà. Le riprese degli episodi, infatti, inizieranno nelle prossime settimane. Per questo, la prossima stagione sarà visibile nel 2023. La Gran Bretagna sarà ancora una volta la location della serie, che verte intorno ai personaggi del liceo di Moordale.

Nessuna novità neanche in merito al numero di puntate. Tuttavia, così come accaduto per le prime tre stagioni, anche la quarta potrebbe essere composta da otto episodi. Questi dovrebbero avere una durata di circa 45/50 minuti. La casa di produzione di Sex Education 4 è la Eleven Film. Jon Jennings è il produttore, mentre Jamie Campbell e Joel Wilson sono ancora una volta i produttori esecutivi.

Sex Education 4, rivoluzione nel cast

Le novità principali di Sex Education 4 sono rappresentate dal cast. Nonostante le riprese non siano ancora partite, diverse attrici hanno già annunciato l’addio alla serie. La prima è Simone Ashley, che sin dalla prima stagione ha interpretato il personaggio di Olivia. L’attrice, per sua stessa ammissione, ha abbandonato il progetto per dedicarsi interamente a Bridgerton. Nelle nuove puntate non c’è neanche Rakhee Thakrar, volto dell’amata professoressa di inglese Emily Sands.

Un vero e proprio esodo, dunque, che coinvolge altri due personaggi decisamente molto importanti. La prima è Ola, interpretata da Patricia Allison. Quest’ultima era una delle protagoniste della serie anche grazie alla vicinanza con il protagonista Otis. Insieme ad Ola, in Sex Education 4 non c’è più nemmeno Tanya Reynolds alias Lily Inglehart. Le due, nelle ultime puntate della terza stagione, hanno iniziato una relazione.

Molto probabilmente il quarto capitolo inizia con un salto temporale

Attualmente Netflix non ha rilasciato anticipazioni sulla trama di Sex Education 4. Tuttavia, considerata la fine della terza stagione, è probabile che il quarto capitolo riparta con un importante salto temporale. I protagonisti Otis e Maeve, infatti, sono finalmente riusciti a mettersi insieme. La protagonista, però, ha dovuto lasciare l’UK per un anno, trasferendosi per un progetto di studio negli Stati Uniti. Possibile, dunque, che le vicende dei protagonisti ripartano con il ritorno di Maeve a Moordale.

Tra le protagoniste delle quarta stagione c’è, poi, Jean Milburn, rinomata sessuologa e mamma di Otis. Il personaggio, interpretata da Gillian Anderson, nel terzo capitolo ha iniziato una relazione con Jakob, padre di Ola. Nell’ultimo episodio, però, Jean ha partorito e ha scoperto che, con ogni probabilità, il suo compagno non è il padre della neonata. Cosa succederà a Jakob, considerato anche l’addio della figlia Ola dalla serie?