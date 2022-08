Linea Blu 13 agosto: Donatella Bianchi alle Eolie, alla scoperta di Vulcano

Condividi su

Sabato 13 agosto va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Linea Blu. In ogni viaggio Donatella Bianchi è affiancata da Fabio Gallo. L’appuntamento è come di consueto alle ore 14:00, al termine del telegiornale.

La scorsa settimana la conduttrice è partita da Maratea fino ad arrivare a Praia a Mare, dalla Basilicata alla Calabria. Oggi si reca sulle Isole Eolie, alla scoperta di Vulcano.

Linea Blu 13 agosto, Vulcano, Isole Eolie

Nella puntata del 13 agosto di Linea Blu Donatella Bianchi raggiunge Vulcano. Si tratta della terza isola delle Eolie per grandezza e la più vicina alla Sicilia. Dista infatti circa 12 miglia da Capo Milazzo e conta circa 400 abitanti. L’isola è formata da quattro vulcani: Fossa, Vulcanello, Piano e Lentia.

Con i suoi 21 km² è una terra tutta da scoprire. E’ una delle mete preferite degli appassionati di attività subacquee per merito delle sue acque cristalline. Ma anche la cospicua varietà di flora e fauna marine da ammirare da vicino.

Il tratto di mare che ruota attorno all’isola è ancora soggetto alle fuoriuscite di fluidi e gas. Questi processi, quando avvengano, regalano agli abitanti e ai turisti degli scenari suggestivi.

Lo scorso maggio ad esempio si è registrata una consistente emissione di gas, composta da zolfo, che ha colorato il mare di un bianco intenso.

I turisti hanno inoltre la possibilità di immergersi nella Baia delle Acque Calde, che è composta da getti di acqua calda sprigionati nel mare. Sul lato orientale della spiaggia è invece presente la Pozza Termale, che è perennemente alimentata dalle fumarole vulcaniche.

Linea Blu, le attività di monitoraggio, le tradizioni gastronomiche

Tutto l’apparato vulcano dell’isola è costantemente monitorato dagli esperti dell’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’Istituto sorveglia l’attività vulcanica e sismica dell’isola per garantire la sicurezza di bagnati, turisti, autoctoni.

Nel suo viaggio a Vulcano Donatella Bianchi dedica spazio anche alla cultura e alle tradizioni gastronomiche. Tra i prodotti tipici dell’isoletta eoliana ci sono il Canestrato, formaggio a pasta dura di pecora e la ricotta di Vulcano. Entrambe sono prodotte secondo l’antica tradizione. Primo tipico è invece rappresentato dagli Spaghetti alla Vulcanara, a base di pomodori, basilico, alici, aglio e pan grattato.

Questa settimana Fabio Gallo si trova a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Sale a bordo di un peschereccio per mostrare ai telespettatori come avviene la pesca a circuizione del pesce azzurro con le lampare. L’attività si svolge dal tramonto all’alba. Accanto a lui una delle più antiche famiglie di pescatori siciliani.