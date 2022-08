Stasera in tv sabato 13 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 13 agosto 2022. Su Raitre, il film western Il buono, il brutto, il cattivo, diretto da Sergio Leone. Su Rete 4 invece va in onda il film commedia Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato.

Stasera in tv sabato 13 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Nella sesta puntata, l’ultima dedicata alle audizioni al buio, i coach completano le proprie squadre. Introdotti da Antonella Clerici si esibiscono 11 cantanti, due dei quali hanno partecipato a Sanremo tra le Nuove Proposte: Rodolfo Banchelli (edizione 1983 e 1985) e Lanfranco Carnacina (1985).

Su Raidue, invece, alle 21.00, l’attualità con Tg2 Post Speciale. L’approfondimento giornalistico punta anche questa sera i riflettori sull’attualità politica di casa nostra, con particolare riferimento alla frenetica attività degli schieramenti di centrodestra e centrosinistra, che cercano alleanze e accordi in vista delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre.

Su Rai 5, alle 21.15, la commedia musicale Datemi tre caravelle. Alessandro Preziosi veste i panni di Cristoforo Colombo che progetta il suo viaggio con le tre caravelle. Lo spettacolo appartiene a un ciclo di prime serate, dal titolo “Alessandro Preziosi. Eroe, poeta, navigante“.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Vanessa Ferrari è la campionessa sportiva ospite della serata. La ginnasta, medaglia d’argento nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oltre ad essere intervistata sulla sua vita e sulla sua carriera da Gerry Scotti, dovrà cimentarsi con una prova che ha a che fare con la sua disciplina.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. La protagonista è Shannon. Il suo peso si aggira sui 300 chili e ormai vive quasi sempre a letto. Il dottor Now ha accettato di aiutarla, ma a causa della pandemia il percorso di Shannon è a rischio, come la sua stessa vita.

I film di questa sera sabato 13 agosto 2022

Su Raitre, alle 20.30, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, con Clint Eastwood, Eli Wallach. In piena Guerra di Secessione, tre pistoleri si contendono un carico di lingotti d’oro. Sono Joe, detto il Buono (Clint Eastwood), Tuco, soprannominato il Brutto (Eli Wallach), Sentenza, detto il Cattivo (Lee Van Cleef). Dopo innumerevoli peripezie, si ritrovano in un cimitero per affrontarsi in duello.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 2017, di e con Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express. Sul famoso Orient Express, in viaggio verso Londra, avviene un omicidio. Il direttore del treno, preoccupato dallo scandalo, chiede all’illustre ospite Poirot di risolvere il caso.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film commedia del 1974, di Lina Wertmuller, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato. Durante una crociera nel Mediterraneo, Gennarino (Giancarlo Giannini), marinaio siciliano di idee comuniste, deve sottostare ai capricci della ricca Raffaella (Mariangela Melato), moglie di un manager milanese. Ma quando i due si ritrovano soli su un’isola deserta, lui si prende la rivincita.

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 2005, di Sydney Pollack, The interpreter, con Nicole Kidman, Sean Penn. Silvia Broome, una giovane interprete che lavora all’Onu, scopre un complotto per uccidere il leader di uno Stato africano. Un poliziotto di New York l’aiuterà a sventarlo.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film commedia del 1999, di Garry Marshall, Se scappi, ti sposo, con Richard Gere, Julia Roberts. Il giornalista Ike Graham decide di intervistare Maggie Carpenter, una ragazza che ha lasciato tre fidanzati davanti all’altare. Ben presto finisce per innamorarsene.

Stasera in tv sabato 13 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Brad Pitt. Nell’Europa soggiogata dai nazisti, un commando di soldati alleati di origine ebrea uccide e scotenna qualsiasi militare tedesco gli capiti a tiro: sono i “Bastardi“.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung F Panda 2. Il panda Po, diventato Guerriero Dragone, protegge la Valle della Pace con i suoi amici. Ma un nuovo nemico lo costringe a tornare in azione e l’antica arte del kung fu potrebbe non bastare a fermarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Andrew Niccol, Lord of war, con Nicolas Cage, Ethan Hawke. Yuri Orlov, un mercante d’armi ucraino emigrato negli Stati Uniti, vende la sua merce ai dittatori del pianeta. L’agente dell’Interpol Jack Valentie si mette sulle sue tracce.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Tibor Takacs, Lies and illusions – Intrighi e bugie, con Sarah Ann Schultz, Christian Slater. Lo scrittore Wes Wilson scopre che la fidanzata, rapita e data per morta, era implicata in loschi affari. Si ritrova così braccato da una spia in cerca di una valigetta di diamanti rubati.