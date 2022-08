Stasera in tv domenica 14 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 14 agosto 2022. Su Raitre, i viaggi con Kilimangiaro estate, programma condotto da Camila Raznovich. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano.

Stasera in tv domenica 14 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La dama velata con Miriam Leone, Lino Guanciale. Due episodi: il primo s’intitola “Aurora“. Alla lettura del testamento si scopre che Vittorio ha nominato come unica erede la nipote Aurora. Sarà dunque Clara (Miriam Leone) ad amministrare il patrimonio della famiglia e la tenuta San Leonardo finché la figlia non avrà raggiunto la maggiore età. A seguire, “La tela del ragno“.

Su Raitre, alle 21.20, serata di viaggi con Kilimangiaro estate. Nuovo appuntamento con il programma domenicale condotto da Camila Raznovich che anche stasera affronta temi legati a viaggi, scienza, ambiente, natura, arte e culture del mondo. Come di consueto, si alterneranno ospiti e filmati per un viaggio nei luoghi più affascinanti del pianeta.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano. Rivediamo la puntata dello scorso 24 maggio realizzata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. Dal carcere di Bollate (Milano) Alberto Stasi parla in esclusiva e per la prima volta, a distanza di sette anni dal suo arresto per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, del cosiddetto “delitto di Garlasco“.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Un’altra domenica sera in compagnia delle performance più memorabili della decima edizione del talent creato da Simon Cowell e condotto da Lodovica Comello. Tra le tante, quelle del mago Marco Miele e del ventriloquo Andrea Fratellini.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa: Sento la Terra girare. Teresa Mannino porta in tv il suo ultimo spettacolo incentrato sulla salvaguardia ambientale. Con la sua calzante comicità, parla anche di temi della sua quotidianità: dai cinquantenni che sembrano ventenni, alle tradizioni della sua Sicilia.

I film di questa sera domenica 14 agosto 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Rose Bosch, Un’estate in Provenza, con Jean Reno. I fratelli Léa, Adrien e Théo vanno per le vacanze estive in campagna dai nonni Irene e Pual. Quest’ultimo, a causa d’una vecchia lite familiare, non li ha mai incontrati.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2009, di Luca Lucini, Oggi sposi, con Luca Argentero. Amori nell’Italia del terzo millennio, come quello che lega il poliziotto pugliese Nicola (Luca Argentero) alla fidanzata Alopa (Moran Atias), figlia dell’ambasciatore indiano. Conosciamo poi i precari Salvatore (Dario Bandiera) e Chiara (Isabella Ragonese) e la soubrette Sabrina (Gabriella Pession).

Su Canale 5, alle 21.20, il film biografico del 2009, di Sherry Hormann, Fiore del deserto, con Liya Kebede, Soraya Omar-Scego. La vera storia di Waris Dirie ( Liya Kebede), nata in una famiglia di nomadi in un villaggio della Somalia. Dopo essere diventata una famosa top model, viene nominata ambasciatrice all’Onu per i diritti delle donne. Oggi Waris Dirie è il simbolo della campagna contro la pratica dell’infibulazione.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American gangster, con Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.

Iris, La 5, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Richard Laxton, Effie Gray – Storia di uno scandalo, con Dakota Fanning. Londra, 1840: il critico d’arte Ruskin sposa Effie Gray per volere della famiglia, ma il matrimonio non verrà consumato. Dopo 5 anni di convivenza lei decide di lasciare il marito.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1996, di Ron Shelton, Tin Cup, con Kevin Costner, Rene Russo. Roy, promessa mancata del golf, fa il maestro in un circolo texano di second’ordine. Quando però conosce la bella Molly, fidanzata con il suo rivale David, lui ritrova l’orgoglio e decide di fare sul serio.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Un sacco bello, con Carlo Verdone, Renato Scarpa, Mario Brega. Commedia a episodi per raccontare lo stravagante ferragosto romano di un bullo di borgata, un timidone con velleità da Casanova e un “figlio dei fiori“.

Stasera in tv domenica 14 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2005, di Pierre Morel, The Gunman, con Sean Penn, Jasmine Trinca. L’ex militare Martin Terrier vorrebbe iniziare una nuova vita con Annie in un villaggio del Congo. Ma, dopo essere sopravvissuto a un attentato, è costretto a tornare in azione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Reinaldo Marcus Green, Joe Bell, con Mark Wahlberg. Dopo la morte del giovane gay Jadin, vittima del bullismo omofobo, suo padre Joe intraprende un lungo viaggio a piedi per far sapere quanto speciale fosse il figlio e quanto pericoloso sia il bullismo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 1984, di John G. Avildsen, The Karate Kid – Per vincere domani, con Ralph Macchio, Pat Morita. Daniel, orfano di padre, arriva in California con la madre. Vittima dei bulli che si allenano nella locale palestra di karate, il giovane troverà nell’anziano Miyagi un maestro di vita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Christopher Nolan, Inception, con Leonardo DiCaprio, Ellen Page. Cobb, abile nel rubare segreti dal profondo del subconscio umano mentre si sogna, deve impiantare un’idea nella mente di un miliardario. Ma un oscuro nemico è in agguato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di John Hillcoat, Lawless, con Shia LaBeouf. Stati Uniti: negli ani del proibizionismo, i tre fratelli Bondurant producono e commerciano alcolici, cercando di stare alla larga dai gangster locali. Ma l’arrivo di un poliziotto corrotto li mette nei guai.