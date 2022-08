X Factor 16, il promo: al via le Audition dal 15 settembre sulle note di... Rumore

Condividi su

Si stanno per accendere i riflettori della nuova edizione di X Factor 16. Sulle note di Rumore di Raffaella Carrà, e seguendo il motto “Insieme siamo musica” Francesca Michielin e i quattro giudici si avviano verso il palco del talent show.

X Factor 2022 – tutte le novità della sedicesima edizione

La data di debutto della nuova edizione di X Factor 16 è prevista il 15 settembre. Al timone ci sarà Francesca Michielin nel ruolo di conduttrice, accompagnata dai quattro giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Un team protagonista del promo diffuso da Sky nei giorni scorsi, dove la conduttrice ed i giudici si avviano sulle note di Rumore verso lo studio dove avrà inizio la loro avventura.

Oltre a rendere omaggio alla grande Raffaella, la sensazione è che l’obiettivo principale sia quello di trasmettere energia. Tutti e cinque infatti – come si vede nel promo – si avviano verso il palco canticchiando le note della famosa canzone dando al momento una carica trascinante. La tensione, per l’inizio della nuova edizione di X Factor 16 è tanta e palpabile, e a manifestarlo sono gli stessi protagonisti anche attraverso i loro profili social.

Nel corso delle Audition ascolteranno infatti decine di talenti e progetti musicali, e chi conquisterà tre sì, passerà allo step successivo, ovvero i Bootcamp. Il meccanismo sarà quello degli swich sulle 6 sedie a loro disposizione. Successivamente si passerà alla fase Last Call dove torneranno le 6 sedie. I quattro giudici avranno così modo di riascoltare le varie esibizioni per poi scegliere i tre talenti che porteranno al Live Show.

La nuova edizione di X Factor 16, in onda dal 15 settembre, è prodotta da Fremantle, e sarà visibile su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

Francesca Michielin: la prima esperienza come conduttrice

Per quattro dei cinque protagonisti di X Factor 16 si tratta di un ruolo inedito. Francesca Michielin è infatti alla sua prima esperienza come conduttrice. Dopo il trionfo nell’edizione del talent nel 2012, si è affermata nel mondo della musica come cantautrice, autrice, e di recente anche come direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo 2022.

Per Ambra Angiolini invece si tratta della sua prima esperienza nel ruolo di giudice, così come per i rapper Dargen D’Amico e Rkomi. Per Fedez si tratta di un ritorno, in quanto l’ultima sua esperienza come giudice di X Factor risale a quattro anni fa. Aveva però solo 24 anni quando ha fatto per la prima volta il talent scout diventando il giudice più giovane della storia di X Factor Italia.