Stasera in tv venerdì 26 agosto 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 26 agosto 2022. Su Raitre, il film commedia Gli infedeli, con Riccardo Scamarcio. Su Nove il varietà I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 26 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Cavalli di battaglia. Fabrizio Frizzi con le professoresse de L’Eredità (Ludovica Caramis, Eleonora Cortini, Francesca Fichera e Laura Forgia), Nino Frassica, Paolo Bonolis, Antonello Venditti, Federico Zampaglione e Gabriele Cirilli sono gli ospiti della terza puntata dello show di Gigi Proietti, scomparso nel 2020, trasmesso nel 2017.

Su Raidue, alle 21.20, il film documentario Sogni di un grande Nord. Con l’amico Nicola Magrin, lo scrittore Paolo Cognetti sale su un aereo a Milano, atterra a Vancouver, affitta un camper e parte per un viaggio indimenticabile fino in Alaska. Attraverso le immagini girate e le parole dette a Nicola, Cognetti riscopre se stesso come uomo e come scrittore.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce i documentari “Bosch, il diavolo dalle ali d’argento” e “Con gli occhi di Dante” incentrati sulle interpretazioni dell’aldilà e in particolare dell’Inferno, del pittore Hieronymus Bosch (1453-1516) e di Dante Alighieri (1265-1321).

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, Il terzo indizio. Continua il programma condotto da Barbara De Rossi che tratta di casi di cronaca nera attraverso docufiction e interviste ai parenti delle vittime. Stasera rivediamo la vicenda di Sarah Scazzi, uccisa nel 2010 a soli 15 anni. Per la sua morte sono in carcere la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri.

Su La7, alle 21.15, Eden. Prosegue con le repliche della terza edizione la programmazione estiva del programma di Licia Colò che vuole smuovere le coscienze invitando ognuno di noi a riflettere su quanto questo nostro pianeta sia meraviglioso ma anche molto fragile.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, il film per la tv del 2020, I delitti del Barlume – Mare forza quattro, con Filippo Timi. Una forte mareggiata si abbatte sul lungomare di Pineta portando un cadavere. Il caso si rivela rognoso per la Fusco, ma per fortuna a darle una mano c’è Massimo.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Mentre Maurizio Crozza studia attentamente i protagonisti della campagna elettorale in vista della nuova edizione, che partirà in autunno, rivediamo anche stasera le sue parodie più divertenti.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Collezioni da pazzi – “Il cacciatore di stelle”. Ossessionato dalle sirene, Eric si è “trasformato” in un piccolo tritone. Nel frattempo Vanessa è così ossessionata dalle celebrità da trascorrere giornate intere a cercarle.

I film di questa sera venerdì 26 agosto 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Stefano Mordini, Gli infedeli, con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Laura Chiatti. La storia di cinque uomini accomunati da una irresistibile propensione al tradimento, che li espone inevitabilmente alla reazione delle rispettive partner. Tra loro c’è Lorenzo (Riccardo Scamarcio) che non perde occasione per combinare un guaio dietro l’altro. Remake di una commedia francese del 2012.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 1972, di Bruce Lee, L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente, con Bruce Lee, Hsin Chiung Huang. Chen, campione di kung-fu, arriva a Roma da Hong Kong per proteggere una giovane cinese, minacciata dalla criminalità locale.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film drammatico del 2003, di E. Zwick, L’ultimo samurai, con Tom Cruise. 1876. Il capitano nordista Algren accetta l’incarico di addestrare il nuovo esercito giapponese. Al primo scontro, però, il samurai ribelle Katsumoto lo cattura e lo porta al suo villaggio.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2004, di Taylor Hackford, Ray, con Jamie Foxx. La vita e la carriera del leggendario Ray Charles: gli inizi a Seattle negli Anni 50, i primi successi discografici, le donne, la dipendenza dalla droga, fino alla consacrazione tra i grandi della musica moderna.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1996, di Donald Petrie, Funny money – Come fare i soldi senza lavorare, con Whoopi Goldberg. Laurel, consulente finanziaria, si mette in proprio dopo che un collega, solo perché maschio, ha fatto carriera al posto suo. Ma per sfondare deve “inventarsi” un socio.

Stasera in tv venerdì 26 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Albert e Alleh Hughes, Codice genesi, con Denzel Washington. La terra è stata devastata da una guerra nucleare. Il solitario avventuriero eli ha una missione da compiere: portare in un luogo misterioso l’ultima copia della Bibbia e dare il via a una nuova civiltà.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Jean-Paul Salomé, La Padrina – Parigi ha una nuova regina, con Isabelle Huppert. Patience, interprete giudiziaria franco-araba, è specializzata in intercettazioni per la squadra antidroga di Parigi. Ma un giorno viene coinvolta in un affare di droga.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1997, di Tom Shadyac, Bugiardo bugiardo, con Jim Carrey. L’avvocato Reede è un super bugiardo. Quando non si presenta alla festa del figlio, questi esprime un desiderio: “Papà per un giorno non dirà bugie”. Questo si avvera, creando un putiferio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Justin Lin, Fast & Furious 9, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez. Dominic, Letty e tutta la squadra si riuniscono per fermare il fratello di Dom, Jakob. Quest’ultimo ha elaborato un piano da megalomane per riuscire a dominare il mondo.