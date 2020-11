Cavalli di Battaglia Rai 1 ripropone lo show in omaggio a Gigi Proietti

Rai 1 propone questa sera un mix dello show in quattro prime serate Cavalli di battaglia per celebrare Gigi Proietti. L’intero programma è stato interamente registrato al Teatro Verdi di Montecatini Terme nel 2017.

Cavalli di Battaglia – ospiti

Tra gli ospiti che vedremo Claudio Baglioni, Claudia Gerini, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Marco Marzocca, Teo Teocoli.

Claudio Baglioni come tutti gli altri ospiti sarà protagonista di un siparietto spettacolare insieme al padrone di casa che si calerà per la prima volta nel ruolo di spalla dei suoi ospiti. In particolare Baglioni canterà in romanesco con Proietti. Uno dei brani che interpreterà è “Me so magnato er fegato“. Poi al pianoforte realizzerà un medley dei suoi successi più noti. Questo sarà uno dei momenti più significativi di tutto lo show.

Ecco alcuni degli ospiti

Ma ce ne saranno anche altri di non minore importanza. Proietti duetterà anche con Alessandro Siani. Sarà un duetto comico di grande rilevanza ironica e spettacolare. Marco Marzocca si cala nel ruolo del filippino del palcoscenico e avrà una presenza abbastanza continuativa nel corso della puntata. Claudia Gerini e Gigi Proietti porteranno in scena un pezzo de “La signora delle camelie” (dal romanzo scritto da Alexandre Dumas figlio) in cui Proietti interpreta Armand Duval e la Gerini Margherithe Gautier, ovvero i due protagonisti. Il tutto naturalmente in una chiave ironica e molto divertente. Lo sketch è tra l’altro liberamente ispirato ad un altro vecchio siparietto di Dino Verde.

Corrado Guzzanti, che frequenta poco il piccolo schermo, approda sul palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme per presentare uno dei suoi personaggi di punta ovvero “Quelo” una sorta di santone con una propria filosofia.

Nel baule dei ricordi di Gigi Proietti c’è anche il personaggio di Toto, l’antico romano che fa la sauna. Inoltre con Claudia Gerini verso metà del programma canterà “Personalità“, un vecchio motivo di Caterina Valente. Seguiranno poi “New York New York” e “‘O sole mio“.

Molto particolare è anche l’intervento di Siani che duetta a suon di rime romane e napoletane. Gigi Proietti inoltre con Teo Teocoli far rinascere lo storico “Caccamo“. Nel corso del programma il mattatore avrà al suo fianco anche le due figlie Susanna e Carlotta, con le quali e realizzerà una serie di sketch. Carlotta è stata accanto al padre anche nella serie “Una pallottola nel cuore” di cui sono andate in onda due edizioni. E a proposito di fiction, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show, Gigi Proietti ha fatto capire che potrebbe esserci anche una terza stagione di “Una pallottola nel cuore“. “Me lo stanno chiedendo in molti dalla Rai” ha detto l’artista, pare che ci siano delle idee.

Tra gli ospiti di questa sera anche Serena Autieri, Renato Zero, Vincenzo Salemme, Carlotta e Susanna Proietti, Nancy Brilli, Peppino Di Capri e Marisa Laurito.

Cavalli di Battaglia – registrazioni

La registrazione della puntata è stata particolare per il mattatore che ha dovuto essere sul palcoscenico con una febbre che ha sfiorato anche i 39 gradi. Ma è riuscito a portare a termine tutte le riprese nella maniera migliore.