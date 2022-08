Ballando con le stelle, svelato il presunto cast dell’edizione 2022: presenti Enrico Montesano, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma

Condividi su

Nelle scorse ore, sul web si sta parlando del presunto cast di Ballando con le stelle 2022. Lo show, in onda nella prima serata di Rai 1 a partire da sabato 8 ottobre, è condotto da Milly Carlucci. In totale, i concorrenti che dovrebbero cimentarsi nel talent sono 13.

Ballando con le stelle cast 2022, sarebbero confermate alcune indiscrezioni delle scorse settimane

Nella lista dei vip è presente, prima di tutto, Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio, infatti, è stata la prima (e per il momento unica) diretta interessata a confermare ufficialmente la sua partecipazione allo show. La cantante, in queste settimane in onda su Canale 5 con le repliche dello show D’Iva, ha annunciato la nuova avventura già a giugno.

Nel presunto cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2022, poi, sarebbero presenti l’attore Gabriel Garko e la conduttrice Marta Flavi. I due sono dati come papabili partecipanti al programma già da settimane.

Ballando con le stelle cast 2022, tra i presenti ci sarebbe Giampiero Mughini

Per quanto riguarda il resto del cast, a Ballando con le stelle 2022 ci dovrebbe essere Giampiero Mughini. L’intellettuale, spesso opinionista in talk e programmi di approfondimento politico, negli anni è stato protagonista di diversi scontri verbali (e non solo, come avvenuto di recente con Vittorio Sgarbi).

Sarebbe coinvolta anche Paola Barale, che Milly Carlucci avrebbe corteggiato per anni prima di averla finalmente nel programma. Gli ascoltatori di Rai Radio 2, invece, dovrebbero ritrovare Ema Stokholma, tra le speaker più importanti dell’emittente radiofonica.

Nel cast di Ballando con le stelle 2022, poi, dovrebbe prendere parte Lorenzo Biagiarelli, esperto di cucina e presenza fissa a È sempre mezzogiorno. Biagiarelli, inoltre, è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, giornalista, confermata come giudice nella prossima edizione del talent.

Gli altri ballerini dilettanti

Nel cast di Ballando con le stelle 2022 dovrebbe essere presente anche Dario Cassini. Il comico e attore, di recente, è stato tra i protagonisti di Only Fun, show di Nove. Con Cassini dovrebbe esserci Rosanna Banfi, figlia di Lino con il quale ha partecipato all’ultima edizione de Il cantante mascherato.

La schiera di possibili concorrenti coinvolge, inoltre, Luisella Costamagna. La giornalista, lo scorso anno conduttrice di Agorà, è rimasta esclusa dai palinsesti autunnali Rai. Nella rosa dei ballerini dilettanti ci dovrebbe essere Alessandro Egger, attore e modello italo-serbo. Egger, che sarebbe il concorrente più giovane dell’edizione (ha 31 anni), ha partecipato a Un medico in Famiglia e all’edizione 2017 di Pechino Express.

Per il mondo dello sport presenzierebbe Alex Di Giorgio, nuotatore che in carriera ha vinto un argento europeo e ha partecipato a due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio De Janeiro 2016). Il cast di Ballando con le stelle 2022 si chiuderebbe con Enrico Montesano. La presunta partecipazione dell’attore ha già creato numerose polemiche, sorte dalle sue posizioni scettiche sul Green Pass e sui vaccini contro il Covid-19.