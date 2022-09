Linea Blu 3 settembre: Donatella Bianchi in Sicilia, nei luoghi del Commissario Montalbano

Condividi su

Sabato 3 settembre va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Linea Blu. Al timone come di consueto Donatella Bianchi, affiancata da Fabio Gallo. La messa in onda è alle ore 14:00, al termine del telegiornale.

Sette giorni fa la conduttrice ha perlustrato il Gargano, visitando anche il Parco Nazionale. Oggi invece torna in Sicilia per raggiungere Ragusa.

Linea Blu 3 settembre, Sicilia, Ragusa, set di Montalbano

Nella puntate del 3 settembre Donatella Bianchi, raggiunge la Sicilia. Visita infatti una delle coste più a Sud d’Italia, a Ragusa.

Nel corso del suo viaggio perlustra alcuni dei luoghi che sono ormai diventati celebri per la penna dello scrittore Andrea Camilleri, ovvero i set dove sono state girate delle scene del Commissario Montalbano, con protagonista Luca Zingaretti.

La conduttrice naviga lungo tutta la costa, che a tratti appare selvaggia e contaminata. In altri invece si alternano grotte suggestive e nascondigli che utilizzavano i contrabbandieri.

La tappa successiva è Sampieri, nel comune di Scicli, in provincia di Ragusa, che conta circa 600 abitanti. Qui i turisti possono visitare la Fornace Penna, monumento di archeologia industriale. Progettata da Ignazio Emmolo, è stata realizzata all’inizio del Novecento. Era composta da 16 camere che erano disposte ad anello. Ognuna era lunga 5 metri e larga 3 metri e mezzo.

Visita poi anche il rinomato mercato del pesce di Scoglitti, che è considerato il regno del gambero rosso.

Linea Blu, tamburello, Wakeboard

Donatella Bianchi nella puntata del 3 settembre intervista anche due donne straordinarie, dal grande spirito altruistico. Hanno infatti deciso di dedicare tutta la propria vita ai bambini, in una terra meravigliosa ma allo stesso complicata. Raccontano ai telespettatori la propria esperienza.

La conduttrice dedica spazio anche allo sport. Molto diffuso sulle spiagge siciliane in estate è il gioco del tamburello, che diverte grandi e piccini. Le telecamere di Linea Blu, inoltre, attraverso immagini mai viste, raccontano il mistero dell’affondamento di un relitto molto singolare.

Questa settimana Fabio Gallo, seguendo un itinerario immerso nel verde dei boschi e tra antichi castelli, raggiunge il Lago del Salto in provincia di Rieti. Si trova qui per seguire i campionati mondiali di Wakeboard. Si tratta di uno sport acquatico spettacolare che è molto amato e seguito dai più giovani.

Nato dalla fusione tra lo snowboard e lo sci nautico, consiste nel farsi trainare sull’acqua cercando allo stesso tempo di mantenere l’equilibrio sulla tavola adatta a questa disciplina. Per motivi di sicurezza è obbligatorio indossare il giubbotto di salvataggio che svolge un’azione fondamentale in caso di caduta.