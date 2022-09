Serie A quinta giornata, la programmazione tv: calendario, orari, dove vedere le partite su Sky e DAZN

Condividi su

Da sabato 3 a lunedì 5 settembre si gioca la quinta giornata di Serie A. Tutte le partite del massimo campionato di calcio, anche nella prossima giornata, sono visibili solo su DAZN. Sky, invece, trasmette in co-esclusiva tre incontri per ogni turno.

Serie A quinta giornata, le partite del sabato

Nella quinta giornata di Serie A i match tornano a occupare le fasce orarie classiche. Per questo, il primo anticipo del sabato inizia alle 15:00, quando scendono in campo Fiorentina e Juventus. La sfida tra Italiano e Allegri è visibile solo su DAZN, così come il derby di Milano tra Milan e Inter. L’attesissimo incontro di San Siro è previsto a partire dalle ore 18:00.

L’anticipo serale della quinta giornata di Serie A ha come protagoniste la Lazio e il Napoli. I bianco-celesti, infatti, ospitano all’Olimpico di Roma i Partenopei. La partita, oltre che sull’emittente OTT, è trasmessa su Sky. La tv satellitare trasmette l’appuntamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Le sfide della domenica e del lunedì

Il quinto turno di Serie A, prosegue con quattro incontri domenicali, tutti trasmessi da DAZN. Apre, alle ore 12:30, il match tra la Cremonese e il Sassuolo. La partita è in onda anche sull’emittente satellitare, sulle reti Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 15:00 si disputano Spezia-Bologna e Verona-Sampdoria, mentre alle 20:45 l’Udinese ospita la Roma di Josè Mourinho.

La quinta giornata di campionato termina lunedì, quando si giocano gli ultimi tre incontri. Alle 15:00 il Monza affronta l’Atalanta, mentre alle 18:00 è previsto il fischio di inizio di Salernitana-Empoli. Alle 20:45 la giornata si conclude con Torino-Lecce. Quest’ultimo è l’unico appuntamento della giornata a essere visibile, oltre che su DAZN, anche sull’emittente satellitare. Qui la sfida è in programmazione su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Serie A quinta giornata, i telecronisti

DAZN ha comunicato i commentatori delle partite della quinta giornata di Serie A. Fiorentina-Juventus e Milan-Inter sono raccontate da Borghi-Marcolin e Pardo-Gobbi. Lazio-Napoli, poi, ha le voci di Mastroianni-Gobbi.

Il turno prosegue la domenica con Cremonese-Sassuolo, commentata da Calogero-Floccari. I telecronisti di Spezia-Bologna e Verona-Sampdoria, invece, sono Santi-Peluso e Buscaglia-Giaccherini. Il match serale tra Udinese e Roma è raccontato da Testoni-Pasqual. La giornata si conclude lunedì, con le ultime tre sfide. A tal proposito, Monza-Atalanta ha le voci di Mancini-Montolivo. I commentatori di Salernitana-Empoli e Torino-Lecce, infine, sono Zanon-Bazzani e Giustiniani-Tiribocchi.

Sky, al momento, non ha comunicato i telecronisti.