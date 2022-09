Anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Rai ricorda il prefetto ucciso dalla mafia

Condividi su

Sabato 3 settembre ricorre il quarantesimo anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e, per ricordarlo, la Rai ha messo a punto una programmazione tv ad hoc.

Generale Dalla Chiesa programmazione Rai, il TG2 Dossier ripercorre la vita del prefetto

I primi approfondimenti dedicati al generale Dalla Chiesa in programmazione sulla Rai si sono svolti nella mattinata di venerdì 2 settembre. Agorà Estate su Rai 3 e Unomattina Estate su Rai 1, infatti, hanno dedicato degli spazi al prefetto di Palermo, morto per mano della mafia nella Strage di Via Carini.

La maggioranza degli speciali in programmazione sulla Rai per celebrare il generale Dalla Chiesa sono trasmessi sabato 3 settembre, giorno in cui si celebra l’anniversario vero e proprio della sua morte. Su Rai 2, a partire dalle ore 23:00, è prevista una puntata del TG2 Dossier dedicata al generale. Nello spazio, visibile in replica domenica 4 dalle ore 10:00, si ripercorrono le vicende umane e professionali di cui Dalla Chiesa è stato protagonista.

Su Rai News 24 collegamenti dai luoghi dell’attentato

La programmazione Rai per celebrare il generale Dalla Chiesa, nella giornata del 3 settembre, coinvolge numerosi canali. Su Rai News 24, dalle ore 09:30, è proposto uno speciale con collegamenti in diretta dai luoghi della strage. Inoltre, dirette da Palermo sono previste per la serata, quando nel capoluogo siciliano si tiene una fiaccolata per celebrare il prefetto.

Su Rai Storia, sabato a mezzanotte è in programmazione uno puntata dedicata de Il Giorno e la Storia. L’appuntamento è visibile, in replica, alle 08:30, 11:30, 14:00 e 20:00. Rai Premium, invece, celebra Dalla Chiesa con il film L’ultimo dei Corleonesi. La pellicola, al via alle 23:20, ricostruisce l’ascesa al potere e il declino della cosca mafiosa mandante dell’attentato al generale. Il film, rilasciato nel 2007, è diretto da Alberto Negrin e ha le musiche di Ennio Morricone.

Generale Dalla Chiesa programmazione Rai, gli speciali terminano domenica 4 settembre

La programmazione Rai per ricordare il generale Dalla Chiesa termina domenica 4 settembre. Su Rai 4, dalle ore 10:05, è trasmesso Speciale Wonderland-La Mafia tra cinema e tv. Nell’appuntamento sono proposti approfondimenti su Francesco Rosi, Damiano Damiani, Emilano Morreale e Leonardo Sciascia. Inoltre, su Rai Play è disponibile la pellicola Cento giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara. Infine, sempre sull’applicazione digitale, è visibile Effetto Dalla Chiesa, reportage di Joe Marrazzo realizzato a Palermo poche settimane dopo la strage del 1982.

La Rai sceglie di ricordare il prefetto pochi giorni dopo la cancellazione della fiction per motivi di par condicio

La scelta della Rai di creare una programmazione tv per celebrare il generale Dalla Chiesa arriva a pochi giorni di distanza dal rinvio de Il nostro Generale. La fiction, incentrata sul prefetto e che sarebbe dovuta andare in onda dall’11 settembre, è stata rimandata per motivi di par condicio. Rita, figlia del prefetto, è tra le candidate di Forza Italia alle elezioni del 25 settembre.

Il rinvio de Il nostro Generale, alla luce della programmazione che la Rai ha scelto di dedicare al generale Dalla Chiesa, appare abbastanza incomprensibile. È vero che nella fiction è presente il personaggio di Rita, ma è interpretata da un’attrice e non da sé stessa. Nonostante ciò, la Rai ha evidentemente valutato che la fiction avrebbe potuto portare dei benefici alla candidata. Viene da domandarsi, allora, il perché della valutazione differente per tutti gli altri speciali previsti in palinsesto il 3 e il 4 settembre.