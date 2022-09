Stasera in tv domenica 4 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 4 settembre 2022. Su Raitre, Città segrete, programma di Corrado Augias. Su Nove, il varietà I Corti con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv domenica 4 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi della fiction La dama velata, con Miriam Leone, Lino Guanciale. Il primo episodio s’intitola, “La dama velata”. Mentre insegna musica ad Aurora, Clara (Miriam Leone) trova il modo di mettere Adelaide in difficoltà. Il suo piano di vendetta contro la perfida zia si realizza quando la donna viene fatta internare da Cornelio. Poi Clara rivela a Matilde la sua vera identità. A seguire, il secondo episodio, “Verità svelate”. Ormai convinta della colpevolezza di Guido (Lino Guanciale), Clara fa emergere delle prove che spingono la polizia a indagarlo per induzione al suicidio e a sospettare di lui anche per la morte di Ludovico.

Su Raitre, alle 21.25, Città segrete. Proseguono le repliche del programma di Corrado Augias, che in ogni puntata ripercorre i segreti di una grande città, i suoi luoghi celebri e i capolavori nascosti, viaggiando tra la storia più remota e quella più recente, senza trascurare la cronaca dei gialli e dei grandi avvenimenti più recenti.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. A tre settimane esatte dalla consultazione elettorale, la tensione sale e ogni giornata è foriera di novità e colpi di scena. In compagnia di Giuseppe Brindisi cerchiamo di fare il punto della situazione, senza dimenticare la guerra e gli altri temi di politica ed economia che monopolizzano l’attenzione.

Su Tv8, alle 21.30, il documentario del 2021, di Alice Filippi, Sic. La storia del campione di motociclismo Marco Simoncelli, detto Sic, scomparso nel 2011 a soli 24 anni durante il Gran Premio della Malesia. Si ripercorre la stagione 2008 che, dopo varie difficoltà, lo portò al titolo mondiale in classe 250.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I Corti. Rivediamo la seconda parte dello storico spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo del 1995. Con loro sul palco ritroviamo anche Marina Massironi; la regia teatrale è del trasformista Arturo Brachetti.

I film di questa sera domenica 4 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Olivier Masset-Depasse, Doppio sospetto, con Veerle Baetens. Alice e Céline sono vicine di casa e grandi amiche. Ma quando un’improvvisa tragedia distrugge le loro vite, le due donne iniziano a mettere in discussione la loro amicizia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Emma Dante, Le sorelle Macaluso, con Donatella Finocchiaro. La storia delle sorelle Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella Macaluso, nate e cresciute nella periferia di Palermo. Nonostante le difficoltà, non smettono di coltivare sogni e aspirazioni.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Clint Eastwood, Richard Jewell, con Paul Walter Hauser, Sam Rockwell. Atlanta, 1996. Durante le Olimpiadi l’addetto alla sicurezza Richard Jewell (Paul Walter Hauser) sventa un attentato dinamitardo salvando moltissime vite. Inspiegabilmente, però, l’Fbi lo accusa di essere il responsabile dell’accaduto: l’uomo dovrà lottare duramente per dimostrare la propria innocenza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Jon Turteltaub, Shark – Il primo squalo, con Jason Statham, Li Bingbing. Jonas Taylor (Jason Statham), capitano dela Marina esperto in soccorso subacqueo, viene congedato con disonore dopo un salvataggio fallito. Taylor è convinto che a causare la tragedia sia stato un megalodonte, ma nessuno lo prende sul serio. Cinque anni dopo, lo squalo preistorico torna a farsi vivo.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, il film d’azione del 2015, di Stephen Campanelli, Momentum, con Olga Kurylenko, James Purefoy, Morgan Freeman. Durante una rapina finita male, Alex Faraday assiste all’omicidio di un suo complice per mano di una banda rivale. Ora anche lei è nel mirino dei nemici e salvarsi non sarà facile.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Shekhar Kapur, Elizabeth: The Golden Age, con Cate Blanchett. Elisabetta I si scontra con Filippo II di Spagna, che vorrebbe sul trono d’Inghilterra la cattolica Maria Stuarda. E la presenza a corte di un avventuriero complica le cose.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2020, di Claudio Noce, Padrenostro, con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci. Roma, 1976. Il piccolo Valerio e sua madre assistono impotenti all’attentato terroristico subìto dal padre, noto magistrato. Sconvolto, il bambino fa amicizia con Christian, suo coetaneo.

Stasera in tv domenica 4 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Alejandro Amenàbar, Mare dentro, con Javier Bardem, Belén Rueda. Per porre fine con dignità alla sua vita, il tetraplegico Ramon contatta un’organizzazione pro-eutanasia. E’ l’inizio di una lunga battaglia contro lo Stato e la Chiesa che si oppongono.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con Liam Neeson. Berlino: dopo un incidente stradale, il dottor Harris si risveglia dal coma e scopre che la moglie non lo riconosce più e un uomo si è impossessato della sua identità. Che fare?

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Ron Howard, Angeli e demoni, con Tom Hanks, Ewan Mc. Gregor. Il professor Robert Langdon, esperto in simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura che potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.