Meraviglioso Modugno Show – “Un angelo vestito da passante”: sabato 3 settembre su Rai 1

Va in onda su Rai 1 sabato 3 settembre alle 00.25 Meraviglioso Modugno Show, uno spettacolo dedicato al grande Domenico Modugno. L’evento è stato registrato lo scorso 29 agosto a Polignano a Mare in provincia di Bari, paese natale dell’artista.

Meraviglioso Modugno Show: “Un angelo vestito da passante”

Per la prima volta andrà in onda su Rai 1 Meraviglioso Modugno Show, lo spettacolo interamente dedicato a Domenico Modugno. Tanti sono gli ospiti che hanno preso parte ad un evento che da ben undici anni rende omaggio ad uno degli artisti più amati della storia della musica italiana. Il tema di questa nuova edizione è Un angelo vestito da passante, che prende ispirazione da una frase contenuta nel testo del brano Meraviglioso.

Sono trascorsi due anni e mezzo dall’inizio della pandemia, e sei mesi dallo scoppio della guerra ancora in atto in Ucraina. L’obiettivo di Meraviglioso Modugno Show dunque è di raccontare se in questo arco di tempo abbiamo incontrato un “angelo” vestito da passante, o se lo siamo stati noi per qualcuno.

Lo spettacolo è stato registrato lo scorso 29 agosto a Polignano a Mare in provincia di Bari, paese natale dell’artista. E’ un format di Franca Gandolfi Modugno e Maria Cristina Zoppa. E’ prodotto da Massimo Bonelli – iCompany e presentato da Enrico Ruggeri e Maria Cristina Zoppa.

Gli ospiti dell’evento

Tanti sono gli ospiti che sono saliti sul palco dello spettacolo Meraviglioso Modugno Show a Polignano a Mare. Tra tutti il vincitore del premio Domenico Modugno 2022 Giuliano Sangiorni, frontman dei Negramaro.

Presenti anche Malika Ayane che ha interpretato Dio, come ti amo!, e Gaia che si è invece esibita sulle note de Nel blu, dipinto di blu in una versione italiano e portoghese. E poi ancora Sangiovanni con Piove, Tosca con Vecchio Frack e Lu Tambureddu, e The Zen Circus con Amara Terra Mia.

Giuliano Sangiorni si è invece esibito insieme all’Orchestra della Magna Grecia con Cosa sono le nuvole, Tu si’ na cosa grande e Meraviglioso, brano che ha reinterpretato insieme ai Negramaro nel 2008. Enrico Ruggeri, conduttore di Meraviglioso Modugno Show, ha cantato Stasera pago io e Notte di luna calante, mentre La Municipàl L’Avventura e Malarazza.

Da chi è scritto, ideato, regia

Meraviglioso Modugno Show è uno spettacolo a cura di Massimo Bonelli e la regia è di Cristiano D’Alisera. E’ un format di Franca Gandolfi Modugno, moglie di Domenico Modugno, e Maria Cristina Zoppa inviata di Rai Italia e Radio Tutta Italiana e direttrice artistica di Meraviglioso da dieci anni. E’ inoltre realizzato con il sostegno del Comune di Polignano a Mare, della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.