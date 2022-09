Mica pizza e fichi 2022 con Tinto torna su La 7: da domenica 4 settembre alle 11.40

Condividi su

Torna dal 4 settembre su La 7 alle 11.40 il programma televisivo Mica pizza e fichi 2022. Anche la nuova stagione avrà al timone il conduttore televisivo e radiofonico Tinto, pseudonimo di Nicola Prudente. Il format si dedicherà come sempre ad una delle eccellenze della cultura culinaria italiana: la pizza.

Mica pizza e fichi – la nuova stagione su La 7

Dopo il successo delle precedenti edizioni, sta per tornare la nuova stagione di Mica pizza e fichi 2022. Il programma televisivo, condotto da Tinto, andrà in onda a partire da domenica 4 settembre alle 11.40 su La 7. Protagonista sarà sempre la pizza, considerata come uno dei cibi più celebrati, in particolar modo nel nostro paese.

Mica pizza e fichi 2022 unirà scrittori e pizzaioli per dare ai telespettatori una versione della pizza che non si basa solo sulla pratica. Riconosciuto come uno dei cibi più amati è in grado di suscitare emozioni riportate anche a parole che si uniscono ai sapori che – spesso – si basano anche sulla fantasia dei pizzaioli.

Anche la nuova stagione di Mica pizza e fichi 2022 si compone di due fazioni composte dai pizzaioli più rinomati, e da scrittori che insieme a Tinto assaggeranno le pizze da loro create. Al termine si scoprirà come una pizza fatta a regola d’arte e un buon libro possano creare un connubio perfetto.

Il cast

I pizzaioli che prenderanno parte al programma televisivo Mica pizza e fichi 2022 sono: Jacopo Mercuro, Giovanni Spera, Antonio Pappalardo, Danilo Brunetti, Renato Bosco, Luca Pezzetta e tanti altri. Tra gli scrittori, che ricopriranno il ruolo di assaggiatori, ci sarà Davide ‘’Dado’’ Caporali, e poi ancora Gilda Policastro, Virginia Salucci, Chiara Moscardelli e molti altri ancora. Sono in tutto venti puntate in cui si andrà alla ricerca di un equilibrio tra tradizione ed innovazione. Mica pizza e fichi 2022 è un programma prodotto per LA 7 da RG Factory.

La prima e la seconda stagione

Mica pizza e fichi è un programma che ha esordito su La 7 nel 2019 nella location l’Osteria di Birra del Borgo di Roma. In ogni puntata un personaggio famoso doveva realizzare una pizza basandosi sulla propria fantasia per poi servire al tavolo dieci clienti speciali.

Nella seconda stagione il set di Mica pizza e fichi si è spostato negli studi della RG Factory, dove a realizzare le pizze erano importanti pizzaioli italiani, pronti a ideare anche il miglior menù per una pizzeria. Ad affiancare Tinto in ogni edizione una variegata giuria composta da scrittori e conduttori televisivi.