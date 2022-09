Concorrenti GF Vip 7, Wilma Goich e Pamela Prati annunciano ufficialmente la loro partecipazione

Condividi su

Lunedì 19 settembre, in prima serata su Canale 5, parte il GF Vip 7 e, negli ultimi giorni, si sta componendo il cast di concorrenti. Dopo Giovanni Ciacci, infatti, nelle ultime ore si sono aggiunte due nuove Vippone ufficiali: stiamo parlando di Pamela Prati e di Wilma Goich.

GF Vip 7 concorrenti, l’annuncio della Goich al settimanale TV Sorrisi e Canzoni

La presenza di Wilma Goich tra i concorrenti del GF Vip 7 è stata comunicata dalla stessa artista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Classe 1945, la Goich ha alle spalle una lunga carriera da cantante.

Importantissima, a tal proposito, l’unione (sia artistica che sentimentale) con Edoardo Vianello. I due, negli anni ‘70, hanno fondato il gruppo I Vianella ottenendo un ottimo successo, con hit come Semo gente de borgata.

Nel 2020, la vita di Wilma Goich cambia radicalmente a causa della morte di Susanna Vianello, sua unica figlia. La Goich, tra i concorrenti del GF Vip 7, ha dedicato un pensiero al nipote Gianlorenzo: “Da quando è mancata sua mamma, per lui sono ancora di più un punto di riferimento”.

GF Vip 7 concorrenti, il ritorno di Pamela Prati

Ma nel cast del Grande Fratello Vip è presente anche Pamela Prati. La showgirl ha ufficializzato la sua presenza in una intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini. La Prati è assente dal mondo della televisione da circa due anni, dopo il caso di Mark Caltagirone che l’ha coinvolta nel 2019.

Pamela Prati, nel cast di concorrenti del GF Vip 7, in passato ha già partecipato al reality. La showgirl, infatti, nel 2016 ha presenziato alla prima edizione vip del Grande Fratello, condotto all’epoca da Ilary Blasi. In quel caso, l’esperienza della soubrette è durata poco più di tre settimane e si è conclusa con un’espulsione per aver tentato di scappare dalla casa.

Il resto del cast è comunicato durante la prima puntata

In totale, il cast di concorrenti del GF Vip 7 dovrebbe essere composto da 24 personaggi del mondo dello spettacolo. Solitamente, la produzione del programma o il conduttore Alfonso Signorini comunicavano qualche settimana prima i nomi di tutti i Vipponi. Quest’anno non sarà così, con i concorrenti che saranno resi noti ufficialmente solo durante la puntata di apertura del reality.

Per quanto riguarda la programmazione, il GF Vip 7 è in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento alla settimana, nelle prime serate del lunedì e del giovedì. Le opinioniste, come annunciato settimane fa, sono la confermata Sonia Bruganelli e l’esordiente Orietta Berti.