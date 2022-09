Stasera in tv giovedì 15 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 15 settembre 2022. Rai 3 propone il film La Casa delle stelle con Graciela Borges. Su Italia 1 invece va in onda Maurizio Battista- Tutti contro tutti.

Stasera in Tv giovedì 15 settembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, Porta a Porta Speciale Politiche. Bruno Vespa Propone due appuntamenti in prima serata per seguire le ultime fasi della campagna elettorali. Un’occasione per conoscere programmi e protagonisti di ogni schieramento, con l’ausilio di interviste e schede di presentazione.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Delitti in Paradiso. Nell’episodio Un amore malato una giovane cantante ha deciso di arrivare sull’isola per prendersi un momento tutto per sé, per riflettere sulla propria vita e ritrovare se stessa. Un giorno però viene trovata senza vita. La causa del decesso è uno shock anafilattico da aspirina. Nel corso delle indagini ben presto si scopre che si tratta di un omicidio.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2019, La Casa delle stelle con Graciela Borges. Argentina. In una casa di campagna convivono l’attrice Mara Ordaz, suo marito, uno scrittore e un anziano regista. Quando una giovane coppia tenta in ogni modo di farle vendere la sua proprietà, tutti gli altri cercheranno di impedirlo.

Stasera in Tv giovedì 15 settembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del caro energia, la campagna elettorale e la situazione delle periferie italiane. Ospiti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Carlo Calenda, Lucia Ronzulli, Luigi Brugnaro, Davide Faraone, Angelo D’Orsi, Silvia Sardone, Monica Cirinnà, Giuliano granato.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2018, Ricomincio da me con Jennifer Lopez. La quarantenne Maya è un addetta alle vendite per conto di una piccola catena di supermercato. Ha avuto una vita molto complicata perché oltre ad aver abbandonato gli studi per cominciare a lavorare, all’età di 17 anni è rimasta incinta ma ha dato la figlia in adozione per garantirle un futuro migliore. Ora però ha deciso di riprendere la mano la propria vita.

Su Italia 1, alle 21.25, Maurizio Battista- Tutti contro tutti. Va in onda lo spettacolo registrato dal comico romano al Teatro Olimpico di Roma, ricco di monologhi e sketch. Ospiti Dado e i Gemelli di Guidonia.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 21.25, Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più importanti in materie di politica ed economia a livello nazionale ed internazionale. Presenti molti ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 1998, Sei giorni sette notti con Harrison Ford. Alla vigilia del suo matrimonio la giornalista Robin si ritrova bloccata su un’isola deserta con il burbero pilota Quinn. I due, che inizialmente si odiano, finiranno per innamorarsi.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1994, Lo Specialista con Sylvester Stallone. Due ex colleghi della Cia, Ray e Ned, si rincontrano dopo molti anni. Ned è al servizio del boss Leon mentre Ray è stato scelto da May per vendicare la morte dei propri genitori.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2018, Green Book con Viggo Mortensen. Anno 1962. L’Italoamericano Tony Lip accetta di lavorare come tutto fare per conto del pianista afroamericano Don Shirley che è attualmente in tour negli Stati Uniti. Insieme dovranno riuscire a combattere i pregiudizi razziali.

Italia 2, alle 21.00, propone il film horror del 2016, The Boy con Lauren Cohan. Greta accetta di lavorare come babysitter per una famiglia inglese. Ben presto però scopre che non deve occuparsi di un bambino ma di un bambolotto di porcellana che nasconde un inquietante segreto.

Stasera in Tv giovedì 15 settembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2001, Codice Swordfish con Hugh Jackman. L’ex agente governativo Shear chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson per un importante progetto. Ha infatti intenzione di progettare nei minimi dettagli una rapina al fine di finanziare un gruppo patriottico estremista.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Le illusioni perdute con Benjamin Voisin. Lucien è un poeta e ha deciso di abbandonare la tipografia di famiglia per inseguire i propri sogni. Si trasferisce infatti a Parigi per cercare fortuna e per farsi conoscere per le sue poesie ma l’impresa diventa più complicata del previsto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2006, Step Up con Channing Tatum. Nora è la prima ballerina di una scuola esclusiva e ha bisogno di un partner con cui ballare per il saggio finale. Sceglie Tyler, un ragazzo dotato di talento ma con precedenti penali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film avventura del 2007, L’Ultima Legione con Colin Firth. Anno 476 d.C. Roma è stata invasa dai Goti e l’ultimo erede di Cesare è stato fatto prigioniero. Aurelio guida un gruppo di fedeli all’Impero per tentare di salvarlo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2021, Malignant con Annabelle Wallis. Madison è costretta a convivere con alcune terrificanti visioni che le stanno condizionando l’esistenza. Con il passare del tempo si rende però conto che ciò che vede non è solo frutto della sua mente ma si cela dietro qualcosa di inquietante.