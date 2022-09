Cosmary e Anastasia sono le nuove veline di Striscia la Notizia, in onda dal 27 settembre su Canale 5

Condividi su

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove veline di Striscia la Notizia. L’annuncio ufficiale è arrivato sul sito e sui profili social del tg satirico di Antonio Ricci. La trasmissione ha inizio da martedì 27 settembre su Canale 5 alle ore 20.35.

Striscia la Notizia – al via la 35° edizione

A partire da martedì 27 settembre alle ore 20.35 prenderà il via la nuova edizione del tg satirico Striscia la Notizia di Antonio Ricci. La nota trasmissione di Canale 5 ha annunciato attraverso il sito ufficiale ed i profili social, chi saranno le nuove veline. Si tratta di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, che sul bancone del tg satirico si esibiranno tra stacchetti e coreografie ideate da Manuela Bertolo. Conosciamole meglio.

Cosmary e Anastasia: le nuove veline

La nuova velina mora di Striscia la Notizia si chiama Cosmary Fasanelli, ha 22 anni ed è di Brindisi. E’ cresciuta praticando molti sport e studia danza dall’età di tre anni e mezzo. Ha debuttato per la prima volta in tv a 17 anni nel programma di Canale 5 Tù sì que vales. Si trasferisce a Milano dove partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e successivamente come concorrente di Amici di Maria De Filippi. Un’esperienza che la stessa Cosmary definisce formativa. Si reputa una persona solare e umile.

Anastasia Ronca, sarà invece la velina bionda di Striscia la Notizia. Ha 22 anni e proviene da Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Si è diplomata all’istituto d’arte e subito dopo ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 ha preso parte alla trasmissione di Italia 1 Colorado nel ruolo di Miss Colorado. Nel 2021 ha invece partecipato a Temptation Island Si definisce silenziosa e determinata e il suo sogno è quello di fare l’attrice o lavorare nel campo della moda.

Le nuove veline di Striscia la Notizia prenderanno il posto di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, che hanno preso parte alla trasmissione per una sola stagione.

Argentero-Siani: la nuova coppia di conduttori

Sarà l’inedita coppia formata da Luca Argentero e Alessandro Siani ad aprire le danze della nuova edizione di Striscia la Notizia. Per Argentero si tratta della sua prima esperienza dietro il bancone del tg satirico, mentre Siani ha già preso parte alla trasmissione nella scorsa stagione. A seguire ci sarà Vanessa Incontrata al fianco dell’attore napoletano. Nei mesi successivi arriveranno gli storici conduttori: Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Michelle Hunziker.