Grande Fratello Vip 22 settembre, diretta: entrano in Casa gli altri concorrenti, tra i quali Giovanni Ciacci

Giovedì 22 settembre, dalle ore 21:45 su Canale 5, va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. A condurre Alfonso Signorini, supportato in studio dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nel cast Giulia Salemi, che si occupa di leggere i commenti social. L’appuntamento è visibile, in streaming, dal sito di Mediaset Play. Durante la diretta entra in casa il resto del cast di concorrenti, tra i quali i già annunciati Giovanni Ciacci e Wilma Goich.

Grande Fratello Vip 22 settembre, inizia la puntata

Inizia la puntata del 22 settembre del Grande Fratello Vip. Il conduttore annuncia che, nel corso della diretta, entreranno otto nuovi concorrenti. Orietta Berti (chiamata dal conduttore Ornella) dichiara di essere colpita da Elenoire Ferruzzi, così come Giulia Salemi. A Sonia Bruganelli, invece, piace Luca Salatino. Una clip mostra ai Vipponi i loro primi giorni in Casa, comprese le tensioni sorte durante la prima spesa. In studio è presente, in qualità di ospite, Carmen Russo.

Giovanni Ciacci è il primo a entrare nel Grande Fratello Vip del 22 settembre. Il costumista ringrazia la produzione per aver scelto di trattare il tema della sieropositività. Pamela Prati è l’unica a non aver baciato Ciacci e, per questo, viene bacchettata da Sonia Bruganelli. Tra le due c’è il primo battibecco della stagione: la showgirl accusa l’opinionista di “crearsi dei film mentali“. Ciacci e Prati, in passato, hanno avuto degli screzi per l’affaire di Mark Caltagirone.

Una clip ripercorre, ora, i primi giorni di Pamela Prati. Qualche coinquilina inizia già a sparlare della showgirl.