Stasera in tv domenica 25 settembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 25 settembre 2022. Su Rete 4, l’attualità con Speciale Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro. Su Nove il comedy show Vuoti a perdere, con Ficarra e Picone.

Stasera in tv domenica 25 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Soliti ignoti – Il ritorno. Oggi il game show condotto da Amadeus è in onda con una puntata lunga che terminerà alle 22.40, quando Bruno Vespa darà il via alla maratona di “Porta a porta” dedicata ai risultati delle elezioni politiche. L’annunciata partenza di “Mina Settembre 2” slitta dunque a domenica 2 ottobre.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Speciale Quarta Repubblica. Anche su questa rete è prevista una maratona elettorale in occasione del voto di oggi. Nicola Porro anima una puntata speciale del suo talk di approfondimento che si protrarrà fino a notte fonda: solo un secondo dopo le 23 (ora di chiusura dei seggi) potranno essere diffusi i risultati dei primi exit poll.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il comedy show Scherzi a parte. Secondo dei cinque appuntamenti previsti (ci sarà anche un “meglio di“) con lo show condotto da Enrico Papi. Anche stasera andranno in onda cinque scherzi registrati più quello realizzato nel corso della puntata. Tra le vittime, Veronica Gentili, che chiamata a soccorrere un gatto in difficoltà.

Su La7, alle 21.15, il documentario G’olé! di Tom Clegg. Il film ufficiale dei Campionati del mondo di calcio giocati in Spagna nel 1982, che si sono conclusi com’è noto con il trionfo della Nazionale Italiana, trascinata dai gol dell’indimenticabile cannoniere Paolo Rossi.

Su Tv8, invece, alle 20.45, Calcio: Olanda-Belgio. Allo Stadio Johan Cruijff di Amsterdam si gioca una delle gare più interessanti dell’odierno turno di Nations League. Gli “arancioni” padroni di casa guidati dal Ct Louis Van Gaal ospitano il Belgio allenato da Roberto Martinez.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Vuoti a perdere. Ultimo appuntamento con Ficarra e Picone: stavolta tocca allo spettacolo “Vuoti a perdere” in cui i due comici siciliani prendono in giro le nostre manie, ma anche il vuoto che contraddistingue il nuovo millennio.

I film di questa sera domenica 25 settembre 2022

Su Raitre, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Ludovic Colbeau-Justin, Il colpo del leone, con Dany Boon, Philippe Katerine. Léo Milan (Dany Boon) è un paziente ricoverato in un ospedale psichiatrico, dove ripete a tutti di essere un agente segreto. Nessuno gli crede ma poi, quando la sua ragazza viene sequestrata, il dottore che lo ha in cura si impietosisce e lo aiuta ad evadere per correre in soccorso della rapita.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Christian Duguay, Un sacchetto di biglie, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial. Joseph e Maurice sono due fratelli ebrei che vivono nella FRancia occupata dai nazisti. Ben presto i piccoli dovranno affrontare un lungo viaggio per sfuggire alla cattura.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Rawson Marshall Thurber, Skyscraper, con Dwayne Johnson. Will Sawyer (Dwayne Johnson), ex agente dell’Fbi con una protesi alla gamba sinistra, è a Hong Kong con la famiglia per testare i sistemi di sicurezza del grattacielo più alto del mondo. Una sera un commando di terroristi entra nell’edificio e scatena un incendio ai piani alti: Sawyer interviene.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1981, di John Huston, Fuga per la vittoria, con Sylvester Stallone. Francia, 1941. Un gerarca nazista, patito di calcio, organizza una partita tra soldati tedeschi e prigionieri alleati. Tra questi ultimi c’è Hatch, che si rivela un ottimo portiere.

Su Cine34, invece, alle 21.00, il film commedia del 1975, di Luciano Salce, Fantozzi, con Paolo Villaggio, Liù Bosisio. Le tragicomiche avventure del ragionier Ugo Fantozzi, che conduce un’esistenza deprimente, diviso com’è tra un ambiente familiare squallido e una vita professionale costellata di umiliazioni.

Stasera in tv domenica 25 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Giulia Sfeigerwalt, Settembre, con Luca Nozzoli, Margherita Rebeggiani, Fabrizio Bentivoglio. Francesca, sposata con Alberto, si sente insoddisfatta del suo matrimonio. La sua vita s’intreccia con quella del figlio Sergio, del ginecologo Guglielmo e di Debora, a sua volta in crisi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di Sam Mendes, 1917, con Dean-Charles Chapman, George Mackay. William e Tom, soldati britannici, affrontano i momenti più crudi della Prima Guerra MOndiale: intraprenderanno una pericolosa missione per salvare 1600 uomini dalla morte.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Luc Besson, Adèle e l’enigma del faraone, con Louise Bourgoin. Nel 1912 l’intrepida giornalista Adèle Blanc-Sec è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, compreso il ritrovarsi alle prese con mummie egizie e animali preistorici.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson, David Harbour. L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto e alcoolista, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo affinché lo aiuti a scovare gli spietati assassini di sua moglie.