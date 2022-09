Tu Si Que Vales 24 settembre: diretta della seconda puntata, ospite Giordana Angi

Condividi su

Sabato 24 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Tu Si Que Vales 2022.

Al timone ritroviamo ancora una volta Belen Rodriguez che è affiancata dal trio Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Come accade in ogni appuntamento i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari

hanno il compito di valutare tutte le esibizioni. Accanto a loro l’attrice Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare.

L’ospite della seconda puntata é Giordana Angi, che si è classificata al secondo posto ad Amici 18. Sta per tornare con un nuovo album, in uscita ad ottobre.

Tu Si Que Vales 24 settembre, diretta della seconda puntata

Nella diretta del 24 settembre dopo i saluti di circostanza da parte dei conduttori, si parte subito con le esibizioni. Il primo è Titan The Robot, alto 2 metri e 80 centimetri. E’ in grado di interagire parlando, cantando, trasmettendo della musica e gettando acqua dagli occhi. Interagisce con i giudici come se fosse un umano. Per lui quattro sì e l’83% da parte del pubblico.

Dima e Roman vengono dalla Russia e sono padre e figlio. Il genitore regge un palo, prima sulla fronte e poi sulla spalla, mentre il figlio 15enne lo utilizza per eseguire varie acrobazie e giravolte. Standing ovation da parte dei giudici e del pubblico per l’originalità e soprattutto per la difficoltà. Quattro sì e il 100%. Per merito dei giudici i due protagonisti vanno direttamente in finale.

Antonio Diana invece è un ventriloquo e si esibisce con un pappagallo, che è appoggiato su un tronco. La particolarità è che il pupazzo riesce a muoversi anche senza l’utilizzo delle mani da parte del concorrente. Ottiene quattro vales e il 91% dal pubblico.

Salvatore Attanasio Avitabile propone invece un monologo sulla felicità, cercando di coinvolgere anche i presenti. Sul finale mostra anche dei quadri da lui realizzati accompagnato da una lunga spiegazione che viene tagliata nel montaggio per non annoiare i telespettatori. Performance bocciata dai giudici e anche dal pubblico che arriva solo al 25% di gradimento.

Torna Giovannino che pretende i suoi calzini bucati vengano cuciti da Sabrina Ferilli, che ovviamente si rifiuta.

Tu Si Que Vales, le altre esibizioni

Giampiero Tilotta ha 18 anni e viene dalla Sicilia, dalla provincia di Trapani. Ha una grande passione per il canto e nel tempo libero aiuta la madre nel panificio di famiglia. Canta il brano Tu ca nun chiagne. Il giovane tenore è vero talento. Riesce ad emozionare tutti i presenti in studio. Conquista quattro sì e il 98%.

Il funambolo Lucas Bergandi ha 31 anni e viene dalla Francia. Dopo aver camminato senza esitazioni su una fune sospesa, esegue anche delle capriole e delle spaccate cercando di non cadere e di mantenere l’equilibrio. Si presenta con i capelli bagnati e indossando solo un asciugamano. Scopre solo una parte del corpo per far comprendere agli spettatori di non indossare l’intimo. La difficoltà cresce appunto con il fatto di non rimanere completamente senza veli. Anche per lui quattro vales e il 91%.

Fabio Albanesi invece ha 59 anni ed un attore. Per l’occasione ha preparato un monologo tratto dal Cyrano De Bergerac. Albanesi interrompe la performance perché è infastidito dall’incursione di Giovannino che si siede accanto a Sabrina Ferilli. Si infuria in quanto ha bisogno di concentrarsi. Quando ricomincia a recitare Giovannino torna nuovamente e il concorrente inizia ad alzare la voce. La scenetta si ripete più volte fino a quando Albanesi decide di abbandonare lo studio.

E’ il turno di un gruppo di ballerini che con l’aiuto della animazioni danno vita a svariate figure, come alberi, giraffe, struzzi, pinguini, un leone e un elefante. L’ambientazione principale che hanno scelto è l’Africa. La colonna sonora è Heal the World di Michael Jackson. Lanciano un messaggio volto al rispetto dell’ambiente e della natura. Sono i Die Mobiles che conquistano quattro sì e il 100%. Anche loro andranno direttamente in finale.