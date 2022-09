Stasera in tv sabato 1 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 1 ottobre 2022. Su Raitre, il film drammatico Nour, con Sergio Castellitto. Su La7 invece l’attualità con In onda, programma con David Parenzo e Concita De Gregorio.

Stasera in tv sabato 1 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Arena 60, 70, 80 e…90. Ultimo appuntamento dall’Arena di Verona con Amadeus e i brani più belli, italiani e internazionali, degli Anni 60, 70, 80 e 90. Sul palco, tra gli altri, I Cugini di Campagna con “Anima mia”, le Sister Sledge con “We are family”, i Los Locos con “Macarena” e Limahl con “Never ending story”.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, serata di prosa con In scena. L’attore e regista teatrale Glauco Mauri ripercorre la sua carriera. Aggiungono alcuni aneddoti gli amici Gabriele Lavia, Marco Giorgetti, Rodolfo Di Giammarco, Isa Danieli e Roberto Sturno, con il quale Mauri ha fondato l’attuale compagnia.

Programmi Mediaset, La7, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Anche questa sera, davanti a Rudy Zerbi e agli altri giudici (Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari), si esibiscono concorrenti provenienti da tutto il mondo con un particolare talento in una qualsiasi disciplina artistica e sportiva. C’è pure Sabrina Ferilli, portavoce della giuria popolare.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. L’adrenalina che il 25 settembre ha coinvolto politici, elettori e commentatori sta lentamente calando, per lasciare spazio alle ipotesi sul futuro governo. Se ne parla nel programma con David Parenzo e Concita De Gregorio.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Dopo il confronto poco soddisfacente con il medico di Tammy, Chris ne discute con Amy. I familiari di Tammy sono preoccupati che il suo nuovo fidanzato la porti su una cattiva strada. Così Amy propone di organizzare un incontro.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Petra 2 – Un bastimento carico di riso, con Paola Cortellesi. Petra e Antonio devono far luce sul brutale assassinio di un uomo senza fissa dimora. Per risolvere il caso, più complesso del previsto, li aiuta uno psichiatra che sembra avere molto in comune con Petra.

I film di questa sera sabato 1 ottobre 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Maurizio Zaccaro, Nour, con Sergio Castellitto, Linda Mresy, Valeria D’Obici. Un film ispirato alla storia e al lavoro del dottor Pietro Bartolo (Sergio Castellitto), che dal 1992 al 2019 è stato responsabile dei primi soccorsi ai migranti sbarcati a Lampedusa. In particolare si racconta il suo incontro con Nour, una bambina di 10 anni arrivata in Sicilia dopo un’odissea spaventosa.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, con Pierfrancesco Favino. I fratelli Carlo, Sara e Paolo, con i consorti e i figli, si ritrovano per festeggiare le nozze d’oro dei genitori. Ognuno porta con sé i propri problemi e le frustrazioni.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. Inghilterra, XIII secolo. Alla morte di re Riccardo, l’arciere Robin (Russell Crowe) va a Nottingham per onorare una promessa fatta a Lord Locksley. Lì s’innamora di Marion (Cate Blanchett), vedova del nobile, e scopre che la sua patria è governata dal crudele principe Giovanni (Oscar Isaac).

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’animazione del 2019, di Jill Culton, Il piccolo Yeti. A Shanghai, i tre adolescenti Jin, Peng e Yi affrontano mille avventure per aiutare il giovane yeti Everest a ritornare dalla propria famiglia sull’Himalaya. I ragazzi fanno del loro meglio per proteggere la simpatica creatura, finita nelle mire dell’ambiziosa zoologa Zara e di un uomo ricco e malvagio.

Su Tv8, alle 21.30, il film di fantascienza del 2013, di J.J. Abrams, Star Trek into Darkness, con Chris Pine. Il Comando Stellare affida al capitano Kirk una nuova missione. Deve catturare Khan, un superuomo geneticamente modificato, risvegliato dall’ibernazione da un traditore.

Stasera in tv sabato 1 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021 di Eric Gravel, Full Time – Al cento per cento, con Laure Calamy. Julie è separata, mantiene a stento i due figli e ogni giorno corre per arrivare in tempo al lavoro. Finalmente ottiene un colloquio che potrebbe dare una svolta alla sua vita.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci, Antonio Milo. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito a una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Drew Pearce, Hotel Artemis, con Jodie Foster, Jeff Goldblum. Quattro uomini assaltano una banca, ma il colpo va male e il capo viene ferito gravemente. L’unica soluzione è portarlo all’Hotel Artemis, un costoso ospedale privato per criminali.