Stasera in tv giovedì 6 ottobre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 6 ottobre 2022. Rai 3 trasmette la prima puntata della miniserie Flesh and Blood. Su Italia 1 invece va in onda il film azione Red Sparrow con Jennifer Lawrence.

Stasera in Tv giovedì 6 ottobre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la fiction Imma Tataranni- Sostituto procuratore 2 con Vanessa Scalera. Nell’episodio Angelo o diavolo Romaniello decide di fornire preziose informazioni ad Imma che la possono aiutare a far arrestare il capo del clan dei Mazzocca. In cambio però pretende la libertà. Nel frattempo Imma deve occuparsi di un omicidio avvenuto nella residenza per anziani dove vive sua madre. E’ stata infatti ritrovato senza vita il corpo di una cara amica di Brunella.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2020, Il Regno con Stefano Fresi. Giacomo lavora come autista e un giorno viene a conoscenza che il padre, con il quale ha interrotto i rapporti anni prima, gli ha lasciato in eredità il trono di un regno para-medievale. Giacomo si ritrova così a capo di questa comunità segreta dove non esiste la tecnologia, dove sono in vigore delle proprie leggi e dove circola la propria moneta.

Rai 3, alle 21.25, trasmette la prima puntata della miniserie Flesh and Blood con Francesca Annis. Vivien, rimasta vedova, si innamora perdutamente di Mark. Quando decide di farlo conoscere ai figli Helen, Natalie e Jack rimane sorpresa dalla loro reazione in quanto scelgono di accoglierlo in famiglia. Ben presto però i tre fratelli iniziano a sospettare che l’uomo sia interessato solamente all’eredità della madre.

Stasera in Tv giovedì 6 ottobre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della formazione del nuovo Governo e del futuro del Reddito di Cittadinanza. Ospiti Elisabetta Gardini, Anna Maria Bernini, Paola De Micheli, Luigi De Magistris, Augusta Montaruli, Silvia Sardone, Paolo Ferrero, Chiara Appendino e Marta Collot.

Canale 5, alle 21.25, trasmette un nuovo appuntamento del reality GF Vip 7 con Alfonso Signorini. Il conduttore si occupa delle dinamiche che avvengono all’interno della Casa più spiata d’Italia con il supporto delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film azione del 2018, Red Sparrow con Jennifer Lawrence. La ballerina russa Dominika è costretta a lasciare la danza dopo un infortunio che non le permette più di ballare. Suo zio Ivan, un importante membro dei servizi segreti russi, riesce pian piano a convincerla a diventare una spia che lavorerà al suo fianco. Dopo un lungo addestramento Dominika affronterà una pericolosa missione.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli continua ad occuparsi dei risultati della campagna elettorale e delle sue ripercussioni. Spazio anche ad un’analisi sulla crisi internazionale. I fatti più rilevanti in temi di politica ed economia vengono commentati da ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette Only Fun- Comico Show. Elettra Lamborghini e i Panpers danno il via alla seconda edizione del programma dedicato alla comicità. Sul palco Dario Vergassola, Riccardo Rossi, Giovanni Vernia e tanti altri.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1990, 58 minuti per morire con Bruce Willis. McLane si trova in aeroporto aspettando che la moglie torni dal suo viaggio. Nel corso dell’attesa però si ritrova ad affrontare dei criminali che vogliono liberare un narcotrafficante.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film western del 1969, Butch Cassidy con Paul Newman. Butch e Sundance sono due spietati fuorilegge costretti a lasciare gli Stati Uniti perché alcuni uomini dell’agenzia Pinkerton sono sulle loro tracce. Quando arrivano in Sudamerica riprenderanno a rubare nelle banche ma accadranno eventi inaspettati.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 2019, Ma cosa ci dice il cervello con Paola Cortellesi. Giovanna è un agente segreto ed è obbligata a nascondere a tutti il suo vero mestiere. Nel corso di una rimpatriata tra ex compagni al liceo, decide di reagire contro i prepotenti.

Stasera in Tv giovedì 6 ottobre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Se m vuoi bene con Claudio Bisio. Diego è un avvocato depresso che ha tentato anche di togliersi la vita. Tutto cambia quando incontra Massimiliano che gli confida la soluzione per superare i suoi problemi. Deve far del bene a tutti i suoi cari.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film thriller del 1964, Marnie con Sean Connery. Il ricco Mark Rutland si innamora perdutamente della sua segretaria Marnie che decide di diventare sua moglie. Dopo il matrimonio si accorge che la donna è affetta da disturbi psichiatrici. Farà di tutto per scoprirne le cause.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2003, Un sogno ad occhi aperti con Sam Smith. Londra Anni 50. Un ragazzino di 11 anni ha una forte passione per il criket. I suoi nuovi vicini di casa, che provengono dalla Giamaica, sono molto abili in questo sport e decidono di dargli delle lezioni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2004, Collateral con Tom Cruise. Un killer arriva a Los Angeles perché gli é stato affidato il compito di uccidere 5 persone. Una volta salito su un taxi, costringe il tassista a fargli da guida. Nel corso degli eventi i ruoli di vittima e carnefice finiranno per confondersi.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2006, Profumo- Storia di un assassino con B . Parigi XVIII Secolo. Grenouille è dotato di un fiuto eccezionale e per tale ragione diventa un ottimo apprendista profumiere. E’ ossessionato dal riuscire a distillare l’essenza delle donne. Per farlo però è costretto ad ucciderle.