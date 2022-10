Stasera in tv venerdì 7 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 7 ottobre 2022. Su Raitre, la seconda puntata della miniserie Flesh and Blood, con Stephen Rea. Su Nove invece va in onda il varietà Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 7 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e Quale Show. Dagli studi “Fabrizio Frizzi” Carlo Conti conduce la seconda puntata dello show che vede 10 artisti (e il “ripetente” Francesco Paolantoni) immergersi nei panni di cantanti famosi, imitandoli nell’aspetto e nella voce. In giuria Loretta Goggi con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Su Raidue, alle 21.20, il film documentario del 2022, Le tre vite di Donato Bilancia. In un documentario il profilo di Donato Bilancia (1951-2020), il serial killer che nella nostra storia criminale ha ucciso di più, 17 volte. Nove uomini e otto donne hanno perso la vita in soli sei mesi, tra il 1997 e il 1998 in Liguria e in Piemonte. Condannato a 13 ergastoli, è morto nel carcere di Padova.

Su Raitre, invece, alle 21.25, la seconda puntata della miniserie Flesh and Blood, con Imelda Staunton, Stephen Rea. Mark (Stephen Rea) e Vivien si sposano a Gibilterra dopo che la donna ha venduto la casa di famiglia. I due progettano una lunga luna di miele in India, ma la diffidenza dei figli nei confronti di Mark mette a dura prova la serenità della coppia. Nel passato dell’uomo ci sono molti segreti.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Il lago dei cigni. In scena il celebre balletto rappresentato nel 2004 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sul palco due star internazionali: Roberto Bolle e Svetlana Zakharova. La direzione musicale è di David Garforth. La coreografia è di Vladimir Bourmeister.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche stasera, nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero non mancheranno gli aggiornamenti sul caso della morte di Liliana Resinovich. L’inviata Chiara Ingrosso sta seguendo dall’inizio il caso della donna triestina incontrando spesso il marito Sebastiano Visintin.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Viola come il mare, con Francesca Chillemi, Can Yaman. Viola continua a cercare suo padre e per questo chiede aiuto anche a Francesco (Can Yaman), da cui si sente molto attratta. L’ispettore, tuttavia, ha avuto un’infanzia difficile e per questo non crede nell’amore. I due continuano a collaborare nelle indagini sull’omicidio di un’ex prostituta.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Per l’Italia del dopo elezioni è arrivato il momento di tirare le somme: Diego Bianchi ci guida con la sua solita scanzonata ironia alla scoperta di un Paese che, in Parlamento e fuori, si prepara ad una stagione preoccupante.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli danno il via alla 2° puntata dell’11° stagione. Nelle prove di abilità i 36 concorrenti vengono divisi in tre gruppi e ciascuno di essi affronta una sfida diversa.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento con Maurizio Crozza e la sua satira che prende di mira i personaggi politici e non solo. Lo show è visibile anche in live streaming su discovery+, dove è possibile rivedere anche le puntate precedenti.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Benedetta Parodi. In una puntata tutta dedicata allo zucchero, riusciranno i pasticcieri ad addolcire Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia?

I film di questa sera venerdì 7 ottobre 2022

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1985, di George Pan Cosmatos, Rambo 2 – La vendetta, con Sylvester Stallone, Richard Crenna. John Rambo (Sylvester Stallone) è in prigione, ma il colonnello Trautman (Richard Crenna) gli garantisce la libertà anticipata a patto che vada in Vietnam per un’ultima missione: salvare alcuni prigionieri americani. Con l’aiuto della bella Co Bao, cerca di liberarli, ma viene catturato e torturato.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film fantastico del 2014, di Gareth Edwards, Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston. A dieci anni dalla sua scomparsa, Godzilla viene risvegliato da alcuni esseri, i Muto, e torna a seminare terrore. Il tenente Ford Brody farà di tutto per sventare la minaccia.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Clint Eastwood, Hereafter, con Matt Damon. Le esistenze di tre persone si incrociano nella ricerca di una risposta a che cosa ci sia dopo la morte. George comunica con i defunti. Marie è scampata allo tsunami. Marcus ha perso il suo gemello.

Stasera in tv venerdì 7 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Jens Jonsson, La spia, con Ingrid Bolso Berdal. II Guerra Mondiale. Sonja Wigert, l’attrice più acclamata della Scandinavia, si arruola come spia Intelligence per chiedere la liberazione del padre, fatto prigioniero dai nazisti. Ci riuscirà, ma…

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film biografico del 2016, di Ram Madhvani, Volo Pan Am 73, con Sonam Kapoor. La vera storia di Neerja Bhanot, assistente di volo e modella: sacrificò la sua vita per salvare quella dei 359 passeggeri a bordo del Volo Pan Am 73, dirottato da un gruppo terroristico nel 1986.