Vatican Girl, la storia di Emanuela Orlandi: disponibile dal 20 ottobre su Netflix

Condividi su

E’ uscita sulla piattaforma streaming Netflix, da giovedì 20 ottobre, la docu-serie Vatican Girl. Il documentario racconta in quattro puntate uno dei fatti più misteriosi della cronaca italiana: la scomparsa di Emanuela Orlandi. La serie è prodotta da RAW e gli episodi sono diretti da Mark Lewis.

Vatican Girl – la storia di Emanuela Orlandi

La serie tv Vatican Girl, in onda da giovedì 20 ottobre su Netflix, racconta la vicenda legata alla scomparsa di Emanuela Orlandi, figlia di un funzionario del Vaticano. Si tratta di uno dei fatti di cronaca più discussi nel nostro paese e, ancora oggi, nessuno sa cosa sia accaduto realmente. Era il 22 giugno del 1983 quando Emanuela, appena 15enne, aveva da poco terminato la lezione di musica in piazza Sant’Apollinare a Roma. Subito dopo avrebbe dovuto prendere un autobus per tornare a casa, su cui sembra non sia mai salita perché da quel momento di lei non si sa più nulla.

Alcune fonti raccontano che la ragazza, prima di entrare a lezione, a cui era arrivata in ritardo, aveva telefonato a casa da una cabina telefonica, per parlare con i suoi genitori. Non trovandoli racconta alla sorella cos’era successo. Un uomo le aveva offerto una grossa cifra, ovvero 375 mila lire, per distribuire volantini della linea di cosmetici Avon. La docu-serie Vatican Girl ripercorre ciò che è accaduto, con testimonianze anche di persone che fino ad ora non avevano mai parlato pubblicamente.

Le indagini che si sono susseguite nel corso degli anni hanno ipotizzato un rapimento, in quanto la famiglia, dopo la scomparsa, ha ricevuto delle telefonate da parte di un uomo che chiedeva loro dei favori. E’ stata chiamata in causa anche la scarcerazione di Ali Agca, ad esempio, colui che aveva sparato a Giovanni Paolo II. Per risolvere il caso legato a Emanuela Orlandi, sono intervenuti i servizi segreti e anche le più alte cariche dello Stato e del Vaticano. Ma non solo, è stata coinvolta anche la Banda della Magliana, e l’Istituto Opere Religiose. Il mistero però ancora oggi rimane irrisolto.

Chi ha scritto e prodotto la docu-serie

La docu-serie Vatican Girl, sarà disponibile da giovedì 20 ottobre su Netflix. La storia si snoda in quattro episodi scritti e diretti da Mark Lewis. E’ prodotta da Chiara Messineo, Tom Barry e Dimitri Doganis della RAW. Prenderanno parte alla serie persone che parleranno per la prima volta pubblicamente del mistero mai risolto. La sorella Federica racconta di aver consigliato ad Emanuela di lasciar perder la richiesta di quell’uomo in quanto sospetta.

L’altra sorella, Natalina, racconta invece che la ragazza era in compagnia di un’altra alunna di nome Raffaella Monzi, ma non sale sull’autobus perché aspettava “l’uomo dell’Avon”. Un’altra testimonianza racconta invece che Emanuela era insieme alla compagnia di scuola Maria Grazia Casini mentre aspettava l’autobus, su cui poi non sarebbe salita perché decide di rimanere con un’altra ragazza, Laura Casagrande, con cui si dirige su Corso Rinascimento, verso il Corso Vittorio Emanuele.

La sua compagna di scuola nota però che Emanuela era rimasta un po’ indietro, ma poi non l’ha vista più. Attraverso testimonianze e racconti, Vatican Girl cercherà di ripercorrere la vicenda legata alla “ragazza con la fascetta”.