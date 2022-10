Stasera in tv venerdì 21 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 21 ottobre 2022. Su Raitre, il film commedia Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Stasera in tv venerdì 21 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e Quale Show. Quarta puntata dello show condotto da Carlo Conti. Tra i concorrenti di questa edizione ci sono Gilles Rocca, vincitore di “Ballando con le stelle” nel 020, l’ex inquilina di “Grande Fratello Vip” Rosalinda Cannavò, l’imitatore Claudio Lauretta e la “professoressa” del quiz “L’eredità” Samira Lui.

Su Rai 5, alle 21.45, Danza:Onegin. Il balletto di John Cranko, ispirato all’omonimo romanzo di Puskin su musiche di Cajkovskij, vede tra i protagonisti sul palco Friedemann Vogel, Alicia Amatriain, David Moo e, Elisa Badenes, Json Reilly, Marcia Haydée. Dirige James Tuggle.

Programmi Mediaset, La7, Tv8,

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Misteri irrisolti e fatti di cronaca che coinvolgono l’opinione pubblica sono al centro del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Stasera si parla, tra l’altro, del caso di Silvia Cipriani, l’ex postina di 77 anni scomparsa il 21 luglio: i suoi resti sono stati ritrovati in un bosco il 27 settembre.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta puntata della fiction Viola come il mare, con Francesca Chillemi, Can Yaman. Viola (Francesca Chillemi) vorrebbe concedersi un weekend romantico con Raniero, ma tutto rema contro di lei: un fastidioso raffreddore, l’omicidio di una restauratrice e uno strano clima in redazione. lntanto Demir (Can Yaman) continua la sua indagine privata sui trafficanti.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Per raccontare con leggerezza l’attualità, Diego Bianchi e il vignettista e coautore Makkox possono contare tra l’altro sul prezioso e divertito contributo dei giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Quarto appuntamento dei 12 previsti. Il tema della prima prova è “condimenti dal mondo”. Gli aspiranti chef devono realizzare un piatto utilizzando una salsa tra le 10 proposte. Tra i giurati c’è anche il severissimo Bruno Barbieri.

Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Nove, alle z1.2s, il varietà Fratelli di Crozza. Continuano i live dello show di Maurizio Crozza con le sue parodie incentrate sui fatti di politica e attualità. Anche stasera interpreta tra gli altri due politici della Lega: l’immancabile leader Matteo Salvini e il governatore Luca Zaia.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il talent Bake Off ltalia: dolci in forno. Nuova puntata con la cucina e le dolci bontà di Benedetta Parodi. L’episodio, oggi dedicato alla frutta, si apre con una tappa singolare per i pasticcieri: un luogo in cui sfuggire dallo stress e trovare la pace interiore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Camulus 2 – La guerra per Roma “Offesa“, con Andrea Arcangeli. Yemos e Wiros hanno fondato Roma, la loro città consacrata a Rumia, che diventa un simbolo di libertà e accoglienza. Ma ha un nemico: Titos Tatios, Re dei Sabini.

I film di questa sera venerdì 21 ottobre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film commedia del 2013, di Riccardo Milani, Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio, Kasia Smutniak. Per un pasticcio politico, il bibliotecario Peppino Garibaldi (Claudio Bisio) viene Ietto presidente della Repubblica. Assistito dall’affascinante vice segretaria Janis Clementi (Kasia Smutniak), fa del suo meglio anche se si sente inadeguato. I suoi modi onesti e genuini, però, conquistano il Paese.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2004, di L. Leterrier, Oonny the dog, con Morgan Freeman, Jet Li. Danny è cresciuto come uno schiavo, senza amore né istruzione, addestrato per combattere con feroci match di lotta. L’incontro con Sam, un pianista cieco, cambierà la sua vita.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2007, di e con Sylvester Stallone, John Rambo. John Rambo (Sylvester Stallone) si è ritirato a vivere in Thailandia. Là viene raggiunto da un gruppo di volontari che vorrebbero essere trasportati sul suo battello fino alla Birmania per portare soccorso alle popolazioni straziate Jalla guerra civile. Dopo qualche esitazione, Rambo accetta di accompagnarli.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1993, di Clint Eastwood, Un mondo perfetto, con Clint Eastwood, Kevin Costner. Texas, 1963. Butch Haynes evade dal carcere e prende in ostaggio un bambino. Con lui inizia una impossibile fuga verso l’Alaska. Sulle sue tracce, intanto, si lancia un ranger.

Stasera in tv venerdì 21 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Ro’e, con Jason Statham, Joan Allen. In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Yann Gozlan, Black Box Pierre Niney. Mathieu, arguto ingegnere, deve investigare su quello che è un disastro aereo con un’attenta analisi delle scatole nere scoprirà una sconcertante verità.