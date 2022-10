Moto GP Malesia, la programmazione tv: gli orari di Sky e TV8

Condividi su

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre inizia il Gran Premio di Malesia di Moto GP. L’appuntamento è il penultimo del mondiale e si corre presso il circuito di Sepang.

Moto GP Malesia, le sessioni del venerdì

Il fine settimana di Moto GP in Malesia è fondamentale per l’esito della stagione. Nell’ultimo impegno disputato, l’azzurro Francesco Bagnaia è riuscito a sorpassare in classifica Fabio Quartararo e oggi guida la classifica generale dei piloti. Il distacco tra i due, però, non permette momenti di distrazione: Pecco è in testa con soli 14 punti di vantaggio sul francese, che tuttavia arriva all’impegno di Sepang con una lunga striscia di risultati negativi.

Il week end di Malesia di Moto GP prende il via, come detto, nella notte tra giovedì e venerdì. L’appuntamento che apre il GP è in programma dalle ore 04:50, quando si disputa la prova libera. Questa è seguita dalla seconda, in calendario alle ore 09:00. Entrambe le sessioni sono visibili in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Moto GP (208).

Gli impegni del sabato

Il Gran Premio di Malesia di Moto GP continua nella giornata di sabato 22 ottobre. Alle ore 04:30 si corre la terza prova libera, seguita dalla quarta e ultima il cui inizio è previsto a partire dalle 08:30. Come accaduto il giorno precedente, le libere sono una esclusiva di Sky Sport Uno e Sky Sport Moto GP.

La giornata del sabato ha l’evento clou a partire dalle 09:05. In tale orario, infatti, si accendono i semafori verdi del via alle qualifiche. La sessione è determinante, in quanto permette di stipulare la griglia di partenza per la gara. La diretta è in onda in diretta esclusiva solo su Sky Sport Uno e Sky Sport Moto GP. In chiaro, dalle 14:00 del sabato, è trasmessa una sintesi delle qualifiche della Moto GP, Moto 2 e Moto 3.

Moto GP Malesia, come vedere la gara

Il fine settimana di corse del Gran Premio di Moto GP della Malesia termina domenica 23 ottobre. Il primo appuntamento del giorno è il warm up, la cui partenza è alle 04:00 della mattina. Quest’ultimo evento rappresenta l’ultima occasione per i piloti di mettere a punto le strategie da utilizzare in corsa. La messa in onda televisiva è garantita dalla sola Sky, ai canali 201 e 208.

Il Gran Premio di Malesia della Moto GP si conclude con la gara. I semafori verdi, in questo senso, si accendono alle 09:00 e la visione in diretta è appannaggio esclusivo per i possessori di un abbonamento a Sky, che la trasmette nelle reti 201 e 208. Per quanto riguarda il passaggio televisivo in chiaro, la differita integrale della corsa è nei palinsesti di TV8 alle 14:00. Tutte le sessioni del week end sono trasmesse in diretta streaming su Sky Go e Now TV. Su tutte le emittenti, il commento è di Guido Meda e Mauro Sanchini.