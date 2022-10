Tale e Quale Show diretta 14 ottobre: Paolantoni con Cirilli e Valentina Persia trionfano nella terza puntata

Condividi su

Venerdì 14 ottobre va in onda su Rai 1 la terza puntata di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Il cast è formato da Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Le esibizioni vengono valutate da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa. Per la terza puntata è Mario Giordano, imitata da Ubaldo Pantani.

Scorsa settimana ha vinto di nuovo Antonino con l’imitazione di Tom Walker.

Tale e Quale Show 14 ottobre, diretta della terza puntata

Nella diretta della terza puntata di Tale e Quale Show, in onda il 14 ottobre, Carlo Conti inizia con il riassunto di ciò che è accaduto la scorsa settimana. Dopo aver salutato i giudici, compreso il finto Mario Giordano, si inizia con le esibizioni.

Il primo protagonista è Gilles Rocca che deve imitare Dargen D’Amico con il brano sanremese Dove si balla. A livello estetico non è propriamente identico all’originale anche per differente fisionomia. Molto simile nella voce e nel timbro. Per Giorgio Panariello si sta rivelando il personaggio rivelazione di questa edizione. Chapeau da parte di Loretta Goggi.

Andrea Dianetti invece questa settimana imita Claudio Baglioni, nella versione Anni Settanta, con Sabato Pomeriggio. Nel trucco è un po’ lontano dal Baglioni delle origini, meglio invece nella voce e nel lieve tipico vibrato dell’originale. Complimenti da Loretta Goggi. Esibizione che ha convinto a metà Cristiano Malgioglio.

Terza protagonista è Rosalinda Cannavò con l’imitazione di Dua Lipa con Don’t start now. Somigliante nel look e in parte anche nella voce, anche se meno sensuale e magnetica. La Cannavò sta migliorando sempre di più, riuscendo a lasciarsi pian pian andare, cercando di essere meno timida ed introversa. Per Maglioglio non c’era neanche “una mezza Lipa”.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono invece Stanlio & Ollio e cantano Guardo gli asini che volano nel ciel. Numero divertente in cui entrambi si sono realmente impegnati, lasciando meno spazio all’eccessiva leggerezza. Standing ovation da parte del pubblico. Goggi e Panariello si congratulano con loro. Momento apprezzato anche da Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show, le altre esibizioni

Quinta protagonista è Alessandra Mussolini che deve trasformarsi in Lady Gaga con Bad Romance. Somigliante nel look ma lontanissima nella voce. La Mussolini non ha la stessa estensione vocale e in alcuni punti sembrava a corto di fiato. I giudici condividono l’opinione che sulla voce c’è molto lavoro da fare ma ammirano la sua ironia e la voglia di divertirsi.

Antonino invece questa settimana sarà Fausto Leali con Io Amo. Identico nella gestualità e nella voce graffiante. Molto distante da punto di vista del trucco. Solo complimenti da parte dei giudici.

Valeria Marini si trasforma in Patty Pravo con La Bambola, nella versione anni Sessanta. Anche stavolta viene molto supportata dalle coriste per celare molteplici imprecisioni. Lontana anche nel look perché hanno fisicità troppo differenti. Per Cristiano Malgioglio è stata “un’agonia”.

Le ultime esibizioni della terza puntata

E’ il turno di Samira Lui che deve imitare Gaia con Chega. Buon lavoro da parte di trucco e parrucco. Ai giudici però è mancato “quel pizzico di Saudade” tipicamente brasiliana. Anche Samira Lui è uno dei personaggi rivelazione di questa edizione. Sta infatti dimostrando il suo talento.

Claudio Lauretta invece sarà Zucchero con Senza una donna. Ai giudici è mancato il timbro graffiante di zucchero e con alcune imprecisioni. Per Maglioglio doveva lavorare maggiormente sulla gestualità. Hanno apprezzato maggiormente le esibizioni delle scorse settimane.

Valentina Persia deve trasformarsi in Clementino con Cos Cos Cos. Brava nel rappare in napoletano e riesce a replicare il suo modo di gesticolare. Bene anche nel look e nel nascondere la sua folta chioma.

Chiude Elena Ballerini che interpreta Céline Dion con All By Myself. Somigliante nel trucco e nella voce. I giudici in alcuni punti è stata un po’ calante ma nel complesso valutano in modo positivo l’esibizione. Malgioglio si limita ad un “benino”.

Tale e Quale Show, la classifica di venerdì 14 ottobre

Prima di rendere nota la classifica della terza puntata Carlo Conti annuncia i personaggi che i concorrenti interpreteranno la prossima settimana

Gilles Rocca: Jon Bon Jovi

Andrea Dianetti: Achille Lauro

Rosalinda Cannavò: Francesca Michielin

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

Alessandra Mussolini: Milva

Antonino: Rod Stewart

Valeria Marini: Shakira

Samira Lui: Jennifer Lopez

Claudio Lauretta: Renato Zero

Valentina Persia: Gabriella Ferri

Elena Ballerini: Arisa

Dopo le preferenze social, i 5 punti di bonus e i voti dei giudici ecco la classifica finale del 14 ottobre:

Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli con 64 punti (ex aequo) Valentina Persia con 64 punti (ex aequo) Elena Ballerini con 55 punti Gilles Rocca con 54 punti Antonino con 52 punti Andrea Dianetti con 51 punti Claudio Lauretta con 46 punti Alessandra Mussolini con 33 punti Rosalina Cannavò con 29 punti (ex aequo) Samira Lui con 29 punti (ex aequo) Valeria Marini con 27 punti

Vincono ad ex aequo Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli e Valentina Persia.